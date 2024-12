Mata a mujer de 89 años atropellándola; iba a Parque Centro Saltillo

Una mujer de 89 años perdió la vida tras ser atropellada por un camión materialista en la colonia Jardín Oriente, en Saltillo, en un trágico accidente ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde.

La víctima, identificada como Martha García, fue embestida por un tráiler Kenworth conducido por Juan Manuel N., de 59 años, quien se detuvo momentáneamente en la calle Sauce Oriente para comprar un refresco.

Según declaraciones del conductor, el incidente ocurrió al regresar al vehículo sin percatarse de la presencia de la mujer, quien intentó cruzar la calle acercándose demasiado a la parte delantera del camión. Al reanudar la marcha, no logró verla y terminó por atropellarla, dejándola inconsciente.

“Yo solo fui a comprar una Coca porque tenía mucha sed, y en lo que me subo para irme a Parque Centro, la verdad no vi a la señora. Unas personas me hicieron señas y me gritaron: ‘Está una señora adelante”, explicó Juan Manuel N., quien fue detenido tras los hechos.

El reporte al sistema de emergencias 911 movilizó rápidamente a una ambulancia de la Cruz Roja, pero los paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar. Elementos de Tránsito Municipal cerraron las calles aledañas mientras esperaban la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones correspondientes.