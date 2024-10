México está listo para un liderazgo femenino que impacte a largo plazo: Rosario Sánchez

La científica saltillense Rosario Sánchez, ha declarado que México está preparado para tener una mujer como presidenta. Además, espera que las decisiones que tome se basen en el largo plazo, y no en acciones inmediatas.

“No creo que haya ganado solo por ser mujer; el género no tuvo nada que ver. Creo que fue el partido, y que cualquiera que hubieran puesto habría ganado. Sin embargo, estoy convencida de que estamos listos para un liderazgo femenino”, indicó Sánchez.

Para la experta en temas hídricos, la llegada de una mujer a la presidencia no será fácil, pero considera que tiene una gran oportunidad para guiar al país.

“Tiene la oportunidad de su vida, y el país también la tiene. Ojalá pueda aprovecharla y resistir la presión de aquellos que no nos ayudan a crecer y mejorar. Debemos concentrarnos en lo que es importante, no solo en lo urgente. Espero que tenga esa visión de largo plazo, no de los seis meses ni del partido”, agregó.

Sánchez también ha señalado que el tema hídrico en el país necesita reestructurarse para una adecuada administración. Propone no depender de fenómenos meteorológicos y centrarse en la gestión y reutilización de recursos.