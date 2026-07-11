Miles disfrutan a Lenin Ramírez en una de las noches más concurridas del FUTFEST Saltillo

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    Miles disfrutan a Lenin Ramírez en una de las noches más concurridas del FUTFEST Saltillo
    Miles de personas abarrotaron el Biblioparque Norte para disfrutar del concierto de Lenin Ramírez durante el FUTFEST Saltillo 2026. CORTESÍA

El cantante sinaloense llenó de música el Biblioparque Norte, donde familias y visitantes disfrutaron de una de las jornadas con mayor asistencia del festival

El FUTFEST Saltillo 2026 vivió una de sus noches más concurridas con la presentación del cantante Lenin Ramírez, quien congregó a miles de asistentes en el Biblioparque Norte para ofrecer un concierto que combinó música regional mexicana, ambiente familiar y entretenimiento.

Desde antes del inicio del espectáculo, el recinto comenzó a recibir a familias completas, jóvenes y grupos de amigos que aprovecharon las actividades del festival mientras esperaban la actuación del intérprete sinaloense.

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$!Familias, jóvenes y visitantes vivieron una noche de música y entretenimiento en una de las jornadas más concurridas del festival.
Familias, jóvenes y visitantes vivieron una noche de música y entretenimiento en una de las jornadas más concurridas del festival. CORTESÍA

Al subir al escenario, Lenin Ramírez fue recibido entre aplausos y ovaciones. Durante su presentación, el público acompañó al cantante interpretando sus principales éxitos, en un ambiente festivo que convirtió la velada en uno de los momentos más destacados de la edición 2026 del FUTFEST.

El Gobierno Municipal de Saltillo destacó la amplia participación tanto de habitantes de la ciudad como de visitantes, quienes disfrutaron de una oferta de entretenimiento que incluyó juegos mecánicos, áreas de videojuegos, activaciones, espacios para fotografías, zona gastronómica y venta de recuerdos.

$!El FUTFEST Saltillo 2026 continuará con transmisiones de los cuartos de final, conciertos y actividades recreativas hasta el 19 de julio.
El FUTFEST Saltillo 2026 continuará con transmisiones de los cuartos de final, conciertos y actividades recreativas hasta el 19 de julio. CORTESÍA

Las actividades del festival continuarán este sábado con la transmisión, en pantalla gigante, de los encuentros de cuartos de final del torneo entre Noruega e Inglaterra, programado para las 15:00 horas, y el duelo entre Argentina y Suiza, a las 19:00 horas.

La jornada concluirá con la presentación musical de La Zenda Norteña de Mario Madrigal, prevista para las 22:00 horas. El Ayuntamiento reiteró la invitación a la ciudadanía para seguir participando en el FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el próximo 19 de julio con una programación integrada por fútbol, conciertos y actividades recreativas para todas las edades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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