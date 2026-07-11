Miles disfrutan a Lenin Ramírez en una de las noches más concurridas del FUTFEST Saltillo

El FUTFEST Saltillo 2026 vivió una de sus noches más concurridas con la presentación del cantante Lenin Ramírez, quien congregó a miles de asistentes en el Biblioparque Norte para ofrecer un concierto que combinó música regional mexicana, ambiente familiar y entretenimiento. Desde antes del inicio del espectáculo, el recinto comenzó a recibir a familias completas, jóvenes y grupos de amigos que aprovecharon las actividades del festival mientras esperaban la actuación del intérprete sinaloense.

Al subir al escenario, Lenin Ramírez fue recibido entre aplausos y ovaciones. Durante su presentación, el público acompañó al cantante interpretando sus principales éxitos, en un ambiente festivo que convirtió la velada en uno de los momentos más destacados de la edición 2026 del FUTFEST. El Gobierno Municipal de Saltillo destacó la amplia participación tanto de habitantes de la ciudad como de visitantes, quienes disfrutaron de una oferta de entretenimiento que incluyó juegos mecánicos, áreas de videojuegos, activaciones, espacios para fotografías, zona gastronómica y venta de recuerdos.

Las actividades del festival continuarán este sábado con la transmisión, en pantalla gigante, de los encuentros de cuartos de final del torneo entre Noruega e Inglaterra, programado para las 15:00 horas, y el duelo entre Argentina y Suiza, a las 19:00 horas. La jornada concluirá con la presentación musical de La Zenda Norteña de Mario Madrigal, prevista para las 22:00 horas. El Ayuntamiento reiteró la invitación a la ciudadanía para seguir participando en el FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el próximo 19 de julio con una programación integrada por fútbol, conciertos y actividades recreativas para todas las edades.