MUERE ATACADO A GOLPES.

Un hombre de 46 años murió mientras permanecía internado en la clínica dos del seguro social, a consecuencia de las lesiones que sufrió durante una agresión física.

Fue identificado como Manuel Ramírez Méndez, ingresó al hospital el Domingo 30 de agosto por la noche.

Lo atacaron a golpes tres personas según lo dieron a conocer ante las autoridades familiares del afectado.

Presentó una hemorragia subdural traumática y fue llevado en vehículo particular a la clínica 70 del seguro social.

Debido a su gravedad ordeñaron su traslado en ambulancia a la clínica dos donde permaneció postrado en la cama 201.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) en coordinación con servicios periciales de la FGE acudieron a realizar el levantamiento de cuerpo.

Se logró establecer que la agresión sucedió en la colonia Antonio Cárdenas.

Hasta el momento no hay detención de los probables responsables.