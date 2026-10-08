Muere en Saltillo niña sabinense tras luchar contra leucemia

El pasado viernes 2 de octubre, alrededor de las 17:45 horas, la menor había sido trasladada de emergencia desde la Región Carbonífera después de presentar complicaciones graves de salud. Una ambulancia de cuidados intensivos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) realizó el traslado hacia Saltillo por la carretera federal 57.

Una niña de siete años, originaria de Sabinas, falleció este jueves tras permanecer aproximadamente una semana hospitalizada en el Materno Infantil de Saltillo , donde recibía atención especializada. De acuerdo con el reporte familiar, sus seres queridos denunciaron además una espera de ocho horas para recibir el cuerpo y continuar con los servicios funerarios.

Durante el recorrido, policías municipales de Monclova y Castaños implementaron dispositivos de apoyo vial para facilitar el desplazamiento de la unidad médica y evitar contratiempos.

Aunque inicialmente se sospechó que padecía rickettsiosis, estudios médicos posteriores permitieron establecer un diagnóstico de leucemia, situación que fue aclarada públicamente por sus familiares el pasado 5 de octubre.

La gravedad del padecimiento obligó a mantener a la paciente bajo vigilancia especializada. Al difundirse su situación, familiares y amigos de Sabinas organizaron solicitudes de donación de sangre y apoyo económico para cubrir medicamentos, insumos y otros gastos derivados de la hospitalización.

En los días posteriores, la familia mantuvo su llamado a la solidaridad mientras la pequeña permanecía con pronóstico reservado.

Finalmente, se reportó su fallecimiento, seguido de la inconformidad familiar por la prolongada espera para recibir sus restos.

Hasta ahora no se han precisado las causas de esa demora ni se dispone de una explicación institucional que permita establecer si obedeció a procedimientos médicos, legales o administrativos.