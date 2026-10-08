Atienden en Acuña llamado para proteger a mariposas Monarca de las fumigaciones

La respuesta se dio luego de que se alertara sobre el riesgo que representan las aplicaciones de productos para el control de mosquitos cuando coinciden con los sitios y horarios en los que las mariposas se concentran para descansar durante su migración.

ACUÑA, COAH.- Autoridades ya establecieron comunicación con el Programa Correo Real para atender los reportes relacionados con fumigaciones realizadas durante el paso de mariposas Monarca por Ciudad Acuña, informó Rocío Treviño Ulloa, integrante de esta organización dedicada al monitoreo de la especie.

A través de una actualización difundida en redes sociales, el Programa Correo Real informó que las autoridades correspondientes ya se comunicaron para atender los reportes recibidos y dar seguimiento a la situación en Acuña.

La organización también reconoció a las instituciones y agrupaciones que se han sumado al llamado para salvaguardar a las mariposas Monarca durante su recorrido por México, así como a los ciudadanos que han reportado situaciones que podrían representar un riesgo para los ejemplares.

El llamado surgió ante la preocupación por las fumigaciones contra mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue. Treviño Ulloa señaló que estas acciones sanitarias son necesarias, pero planteó la posibilidad de modificar los horarios de aplicación durante la temporada migratoria para reducir el impacto sobre la especie.

Explicó que las mariposas Monarca realizan sus desplazamientos principalmente durante el día y, al llegar la noche, buscan árboles y otros sitios donde permanecen agrupadas para descansar.

Por ello, la integrante del Programa Correo Real propuso que las fumigaciones se realicen durante las horas en que las mariposas se encuentran en vuelo y no durante la noche, cuando permanecen concentradas en los árboles.

“Yo sé que es muy importante fumigar por el mosquito contra el dengue y todas las enfermedades que traen, pero en esta época fumiguen en el día, cuando las mariposas no están en los árboles. Nada más cambiar las horas”, manifestó.

La preocupación se presenta durante el periodo de migración anual de la Monarca, cuando miles de ejemplares atraviesan distintas regiones de México en su recorrido hacia los sitios donde pasarán la temporada invernal.

Ciudad Acuña forma parte de la ruta migratoria de la especie, por lo que el registro y seguimiento de los ejemplares permite identificar los puntos donde las mariposas realizan paradas durante su desplazamiento.

El Programa Correo Real ha llamado a mantener la vigilancia durante estas semanas y a reportar la presencia de mariposas, especialmente cuando se detecten actividades que puedan afectar los sitios donde permanecen agrupadas.

Tras los reportes generados en Acuña, la comunicación establecida con las autoridades representa el primer paso para coordinar acciones que permitan mantener las labores de prevención sanitaria y, al mismo tiempo, disminuir los riesgos para las mariposas durante su paso por la región.

La organización agradeció finalmente la participación de ciudadanos y organizaciones que han atendido el llamado y contribuido al monitoreo de la especie durante su tránsito por México.