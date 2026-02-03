Muere hombre en área de urgencias de la Cruz Roja, en Saltillo

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Muere hombre en área de urgencias de la Cruz Roja, en Saltillo
    El fallecimiento ocurrió antes de que personal médico pudiera brindarle atención. FOTO: ARCHIVO

La Fiscalía General del Estado no intervino en el hecho y no se realizó necropsia, al no existir indicios de una muerte violenta

Un hombre fue declarado sin vida al momento de ser ingresado por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja, durante la tarde de ayer lunes. El hecho ocurrió en el área de urgencias; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no ha tomado conocimiento del caso, en Saltillo.

El fallecido fue identificado como Emir Alejandro ¨N¨, de 35 años de edad. De manera extraoficial, se especuló que presuntamente se habría inyectado un medicamento identificado como Wegovy, utilizado para la pérdida de peso, versión que no ha sido confirmada por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, la Unidad de Investigación de Homicidios Violentos indicó que en ningún momento acudió personal de la institución para dar fe del fallecimiento.

De acuerdo con la información disponible, la muerte pudo haber sido reportada por causas naturales, por lo que no se realizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

