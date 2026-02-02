Caso Epstein: El juicio semifinal

  • porMonsi
    • CARTONES / 2 febrero 2026
      Caso Epstein: El juicio semifinal
    En los nuevos documentos del caso Epstein, dados a conocer el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece México como un destino habitual para Jeffrey Epstein y su círculo. Entre los nombres que aparecen destacan empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, así como los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

