Caso Epstein: El juicio semifinal

En los nuevos documentos del caso Epstein, dados a conocer el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece México como un destino habitual para Jeffrey Epstein y su círculo. Entre los nombres que aparecen destacan empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, así como los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

TE PUEDE INTERESAR: Mencionan a Salinas Pliego, Slim y Azcárraga en archivos de Jeffrey Epstein