El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein

NUEVA YORK- Las fotos, que mostraban a mujeres jóvenes o posiblemente adolescentes con la cara visible, fueron retiradas en su mayor parte después de que The New York Times empezara a notificarlo al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia publicó en su sitio web decenas de imágenes de desnudos, sin editar, que mostraban a mujeres jóvenes o posiblemente adolescentes cuyas fotos figuraban en archivos relacionados con el acaudalado delincuente sexual Jeffrey Epstein. TE PUEDE INTERESAR: ‘El mejor amigo de Don’: cómo Epstein y Trump compartieron su afición por las mujeres Como parte de su obligación de divulgar los archivos de Epstein, el gobierno federal tenía la tarea de censurar tanto las imágenes sexualmente explícitas como la información que pudiera utilizarse para identificar a las víctimas. Pero en el proceso de revisión de más de tres millones de páginas subidas al sitio web del Departamento de Justicia el viernes, The New York Times encontró casi 40 imágenes sin editar que parecían formar parte de una colección de fotos personales, en las que aparecían tanto cuerpos desnudos como los rostros de las personas retratadas.

Las personas de las fotos parecían ser jóvenes, aunque no estaba claro si eran menores. Algunas de las imágenes parecían mostrar la isla privada de Epstein, incluida una playa. Otras se tomaron en dormitorios y otros espacios privados. La publicación de estas fotos explícitas se produce después de que los abogados del gobierno se hayan esforzado durante semanas por cumplir los requisitos de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que establecía un plazo hasta diciembre de 2025 para publicar todos los archivos. TE PUEDE INTERESAR: Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas El Times notificó el sábado al Departamento de Justicia sobre las imágenes de desnudos que habían encontrado los periodistas y señaló más de ellas el domingo. Una portavoz dijo que el departamento estaba “trabajando sin descanso para abordar cualquier preocupación de las víctimas, las ediciones adicionales de información personal identificable, así como cualquier archivo que requiera más ediciones en virtud de la ley, para incluir imágenes de naturaleza sexual”. “Una vez que se hayan realizado las ediciones adecuadas, los documentos que respondan a la ley volverán a publicarse en línea”, dijo la portavoz. Los funcionarios han eliminado o censurado en su mayor parte las imágenes que el Times señaló. Las imágenes parecían mostrar al menos a siete personas diferentes, aunque el Times no trató de identificarlas.