De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL

El programa de fútbol americano de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León confirmó la incorporación de Daniel de Hoyos Figueroa, jugador originario de Saltillo, quien dará el salto a Liga Mayor tras su paso por los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El anuncio fue realizado por la propia UANL a través de sus redes sociales, donde dio la bienvenida al defensivo y destacó su integración al proyecto académico y deportivo de la institución.

De Hoyos se desempeña como edge rusher y liniero defensivo, una posición que ha cobrado especial relevancia para los Auténticos Tigres de cara a la próxima temporada. Con una estatura de 1.91 metros y un peso aproximado de 110 kilogramos, el jugador saltillense se ha caracterizado por su presencia física y su capacidad para presionar al mariscal de campo, cualidades que llamaron la atención del cuerpo técnico regiomontano.

Su formación en AFAIS y los Lobos de la UAdeC fue clave en su desarrollo. Ahí, De Hoyos acumuló experiencia en un programa que ha servido como plataforma para varios jugadores del norte del país que buscan competir en el más alto nivel del fútbol americano universitario en México. Su crecimiento deportivo se dio de manera constante, lo que le permitió colocarse en el radar de uno de los programas más sólidos y tradicionales de la Liga Mayor.

La llegada del jugador coahuilense se da en un contexto particular para la defensiva de los Auténticos Tigres. En la temporada anterior, el equipo perdió a Pablo Treviño, quien fue uno de los referentes de la línea defensiva y terminó como líder de capturas de la liga en 2025. Esa baja dejó un espacio importante en el esquema defensivo, por lo que la incorporación de nuevos talentos se volvió una prioridad para el programa.