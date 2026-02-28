Carambola y volcadura deja una mujer lesionada en el periférico LEA de Saltillo

Una mujer resultó con lesiones leves tras protagonizar un aparatoso choque con volcadura sobre el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con la calle La Fragua, en Saltillo.

La afectada, identificada como Claudia “N”, de 29 años, fue valorada en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Aunque los técnicos en urgencias médicas determinaron que no requería traslado urgente a un hospital, sus familiares decidieron llevarla por sus propios medios a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para una revisión integral.

