Carambola y volcadura deja una mujer lesionada en el periférico LEA de Saltillo
El cierre total de la circulación de sur a norte en el periférico Luis Echeverría se prolongó por más de 60 minutos, colapsando las vías alternas tras la carambola
Una mujer resultó con lesiones leves tras protagonizar un aparatoso choque con volcadura sobre el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con la calle La Fragua, en Saltillo.
La afectada, identificada como Claudia “N”, de 29 años, fue valorada en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Aunque los técnicos en urgencias médicas determinaron que no requería traslado urgente a un hospital, sus familiares decidieron llevarla por sus propios medios a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para una revisión integral.
De acuerdo con los primeros reportes, la joven circulaba de sur a norte a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy. Al subir al puente, su unidad recibió un impacto en el costado izquierdo por parte de una camioneta Toyota Tacoma. El golpe proyectó al compacto contra el muro divisorio de carriles, provocando que perdiera la estabilidad y terminara volcado sobre su costado derecho.
En la carambola también se vio involucrada una camioneta Ford Lobo que circulaba por la zona, la cual impactó de forma leve al vehículo volcado. El siniestro generó un intenso caos vial que obligó al cierre de la circulación en el sentido mencionado por más de una hora, mientras se realizaban las maniobras de rescate y limpieza.
El caso fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común para deslindar responsabilidades y determinar el monto de los daños materiales.