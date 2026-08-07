Muere joven de 19 años tras desvanecerse en una calle de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere joven de 19 años tras desvanecerse en una calle de Saltillo
    El padre de la joven permaneció junto a ella mientras se realizaban las diligencias en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

La joven acababa de salir de un establecimiento en la colonia Jardines Coloniales cuando perdió el conocimiento; autoridades determinarán la causa del fallecimiento

Una joven de 19 años perdió la vida luego de desvanecerse en la vía pública cuando se retiraba de un establecimiento de uñas ubicado en la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Relieves y avenida de los Campanares, donde se reportó a una persona inconsciente sobre el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/investigan-muerte-de-hombre-al-interior-de-un-domicilio-en-ramos-arizpe-NP22699532

De acuerdo con la información proporcionada por Ana Lucía Delgado, propietaria de un negocio de uñas ubicado en Relieves número 120, la joven había acudido al establecimiento alrededor de las 12:00 del mediodía para solicitar un servicio.

La joven, identificada como Yulissa Lizeth Oropeza González, terminó el servicio y salió del negocio. Momentos después se desvaneció y quedó tendida sobre el pavimento, en medio de la calle Relieves.

Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar se indicó que pudo haber sufrido un infarto al miocardio; sin embargo, la causa del fallecimiento deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

$!Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la joven de 19 años ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la joven de 19 años ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

Familiares de la joven acudieron al sitio para realizar la identificación. Las autoridades determinarán si el cuerpo es trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las diligencias correspondientes o entregado a los servicios funerarios, ante la posibilidad de que se trate de una muerte por causas naturales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
true

Juanito el matancero de Laguna Seca

true

Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II
true

El oficio menos feliz del mundo
true

Compañeras, compañeros:
true

Así luce una dictadura desesperada
true

La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan
true

Puso Sheinbaum medalla a Reforma