Muere joven de 19 años tras desvanecerse en una calle de Saltillo

Una joven de 19 años perdió la vida luego de desvanecerse en la vía pública cuando se retiraba de un establecimiento de uñas ubicado en la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Relieves y avenida de los Campanares, donde se reportó a una persona inconsciente sobre el pavimento.

De acuerdo con la información proporcionada por Ana Lucía Delgado, propietaria de un negocio de uñas ubicado en Relieves número 120, la joven había acudido al establecimiento alrededor de las 12:00 del mediodía para solicitar un servicio. La joven, identificada como Yulissa Lizeth Oropeza González, terminó el servicio y salió del negocio. Momentos después se desvaneció y quedó tendida sobre el pavimento, en medio de la calle Relieves. Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar se indicó que pudo haber sufrido un infarto al miocardio; sin embargo, la causa del fallecimiento deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

Familiares de la joven acudieron al sitio para realizar la identificación. Las autoridades determinarán si el cuerpo es trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las diligencias correspondientes o entregado a los servicios funerarios, ante la posibilidad de que se trate de una muerte por causas naturales.