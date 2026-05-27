Muere joven de 24 años tras aparatosa volcadura en la Saltillo-Torreón

Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles en el kilómetro 50+500 de la autopista Saltillo-Torreón, luego de sufrir una volcadura cuando aparentemente circulaba bajo los influjos de bebidas alcohólicas. Autoridades de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de un accidente en el que se reportó la volcadura de un vehículo Chevrolet Chevy con placas de circulación del estado de Veracruz.

Tras el reporte realizado al Sistema de Emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes inicialmente habían acudido al reporte de una pipa volcada, se movilizaron al lugar para brindar apoyo y verificar la situación. Una vez en el sitio, los rescatistas confirmaron que una persona se encontraba sin signos vitales fuera del automóvil, sobre la cuneta, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias pertinentes.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes permanecieron en el lugar cerrando parcialmente la circulación, tomando conocimiento del percance y coordinando las labores de seguridad en la vialidad. También acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de indicios en el área del accidente.

La identidad de la víctima fue determinada a partir de la documentación que llevaba consigo, procedente del estado de Guanajuato, siendo identificado como Daniel ¨N¨, de 24 años de edad. El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la volcadura.