Muere joven de 24 años tras aparatosa volcadura en la Saltillo-Torreón

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    Muere joven de 24 años tras aparatosa volcadura en la Saltillo-Torreón
    La zona del percance fue acordonada por autoridades federales mientras agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la AIC llevó a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias, mientras la circulación permaneció parcialmente restringida

Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles en el kilómetro 50+500 de la autopista Saltillo-Torreón, luego de sufrir una volcadura cuando aparentemente circulaba bajo los influjos de bebidas alcohólicas.

Autoridades de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de un accidente en el que se reportó la volcadura de un vehículo Chevrolet Chevy con placas de circulación del estado de Veracruz.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dormita-y-vuelca-pesada-unidad-en-la-saltillo-torreon-operador-resulta-lesionado-BM20977710
$!La zona del percance fue acordonada por autoridades federales mientras agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos.
La zona del percance fue acordonada por autoridades federales mientras agentes investigadores realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para esclarecer los hechos. ULISES MARTÍNEZ

Tras el reporte realizado al Sistema de Emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes inicialmente habían acudido al reporte de una pipa volcada, se movilizaron al lugar para brindar apoyo y verificar la situación.

Una vez en el sitio, los rescatistas confirmaron que una persona se encontraba sin signos vitales fuera del automóvil, sobre la cuneta, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias pertinentes.

$!La víctima fue identificada como un joven de 24 años de edad, cuyo cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.
La víctima fue identificada como un joven de 24 años de edad, cuyo cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. ULISES MARTÍNEZ

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes permanecieron en el lugar cerrando parcialmente la circulación, tomando conocimiento del percance y coordinando las labores de seguridad en la vialidad.

También acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de indicios en el área del accidente.

$!El automóvil Chevrolet Chevy terminó fuera de la carpeta asfáltica tras la volcadura registrada la mañana de este miércoles, provocando el despliegue de corporaciones de emergencia y seguridad.
El automóvil Chevrolet Chevy terminó fuera de la carpeta asfáltica tras la volcadura registrada la mañana de este miércoles, provocando el despliegue de corporaciones de emergencia y seguridad. ULISES MARTÍNEZ

La identidad de la víctima fue determinada a partir de la documentación que llevaba consigo, procedente del estado de Guanajuato, siendo identificado como Daniel ¨N¨, de 24 años de edad.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas de la volcadura.

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