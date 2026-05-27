POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García, ¿destinado al fracaso? Advierten inconstitucionalidad

I. SIN IMAGINACIÓN

Las tragedias, además de sacudir a la comunidad por la violencia con la cual se manifiestan, suelen concitar una avalancha de “posicionamientos” desde la tribuna política, pues nadie desaprovecha la oportunidad para hacer escuchar su voz y dejar testimonio de su preocupación por lo ocurrido. Rara vez, sin embargo, se plantea algo más que no sean lugares comunes. Es el caso de la morenista Magaly Hernández, a quien, ante la tragedia ocurrida anteayer en Monclova, donde un pequeño de 6 años murió al caer de un juego en el plantel donde estudiaba, sólo se le ocurrió plantear la necesidad de “revisiones exhaustivas” a tales dispositivos.

II. SOLUCIONES DE VERDAD

Pero lo que se requiere es mucho más que eso. Por ejemplo, que exista un programa de prevención permanente en las escuelas, que el propio Poder Legislativo podría esbozar y, mejor todavía, garantizar que en el diseño del presupuesto cuente siempre con recursos para llevarse a cabo. Pero, como bien sabemos, a nuestros representantes –es un decir– difícilmente se les ocurre algo más que sus acostumbrados llamados a misa... ¡perdón!, “respetuosos exhortos” semanales...

III. PRUEBA DE FUEGO

Una de las traducciones materiales que tendrá el desatino jurídico anunciado ayer por el gobierno fosfo-fosfo de Samuel García, para restringir la circulación de vehículos con placas de otras entidades en Nuevo León, será sin duda la catarata de amparos que ya están siendo preparados por múltiples despachos jurídicos. El punto fino del asunto no será, sin embargo, la tramitación del recurso, sino la posición que adopte al respecto el Poder Judicial de la Federación. Los entendidos del tema no dudan en asegurar que la medida representa una restricción indebida al derecho de tránsito y, por tanto, debería ser invalidada sin mayor trámite.

IV. EN UNA DE ESAS...

Desde ahora se prevé que los amparos habrán de promoverse y que el asunto llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de Hugo Aguilar. Antes de eso, sin embargo, se puede apostar que el asunto va a provocar encendidos debates y, en una de esas, la medida del “pase turístico” ni siquiera sobreviva los 90 días que, se dijo ayer, tardará en ponerse en práctica. Habrá que seguir de cerca la discusión, porque se va a poner buena.

V. AGENDA DE CAPITALES

Quien encabezará jueves y viernes la XVII Sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México será el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, en su calidad de presidente de la ACCM. El encuentro reunirá en Cuernavaca a distintos alcaldes del país para discutir temas relacionados con movilidad, desarrollo urbano y planeación municipal. Nos comentan que no es menor que Saltillo hoy encabece este tipo de espacios nacionales, particularmente en un momento en que varias ciudades buscan modelos de crecimiento más ordenados y eficientes. Y es que los buenos indicadores de la capital coahuilense comienzan a darle cada vez mayor reflector fuera del Estado.

VI. PLANEAR LA CIUDAD

Dentro de la agenda destaca el papel que juegan los Institutos Municipales de Planeación en el crecimiento ordenado de las ciudades. Y justamente ahí, se afirma, Saltillo tendría una buena oportunidad para darle mayor protagonismo a su propio instituto. Porque si existe trabajo técnico, análisis urbano y visión de largo plazo, sería positivo comunicarlo más y participar con mayor presencia en la conversación pública nacional. Al final, la planeación urbana no debe quedarse solamente en documentos y oficinas.

VII. VOTOS QUE HABLAN

A unos días de concluir las campañas rumbo al Congreso del Estado, todavía existen asuntos pendientes por resolverse en el Tribunal Electoral local que preside la magistrada Karla Félix Neira. Ayer, el órgano sesionó para resolver parte de los juicios y, se sabe, esta misma semana volverán a reunirse para avanzar en los expedientes restantes. Aunque hacia afuera todo parece transcurrir con relativa calma, quienes siguen de cerca la dinámica electoral aseguran que cada resolución cobra especial relevancia por el momento político en que ocurre. Y es que, al final, cada voto dentro del colegiado termina enviando mensajes políticos.

VIII. EL ‘QUIÉN ES QUIÉN’

Nos comentan que entre quienes observan de cerca al Tribunal Electoral ya hasta bromean con que las sesiones se han convertido en una especie de “quién es quién”, parecido al de “la mañanera”. Y es que aseguran que la argumentación y el sentido de los votos permiten identificar filias y afinidades políticas dentro del colegiado. Aunque en el caso de la magistrada Gabriela Valencia ya ni siquiera hay misterio, pues su comportamiento previo ha dejado clara, para muchos, su afinidad morenista.

IX. EXPECTATIVAS... Y REALIDAD

A menos de tres semanas del arranque del Mundial 2026, comienza a crecer el escepticismo sobre la derrama económica que realmente dejará Monterrey y su impacto en Saltillo y la región sureste de Coahuila. Aunque desde la Secretaría de Turismo de Coahuila, encabezada por Martha Moncada, se impulsó la estrategia “Coahuila pa’l Mundial” con proyecciones optimistas, los números actuales de ocupación hotelera todavía lucen lejos de aquellas expectativas iniciales. Nos dicen que la emoción sigue ahí, pero la euforia económica comenzó a moderarse. Al final, será el propio Mundial el que termine confirmando quién tenía razón.