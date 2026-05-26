Saraperos cae ante Caliente en Durango pese a dos jonrones de Óscar Colás

Saltillo tomó ventaja desde la segunda entrada gracias al séptimo cuadrangular de la temporada para Óscar Colás, quien conectó un batazo solitario por el jardín derecho ante Joan Adon para colocar el 1-0 momentáneo.

Los Saraperos de Saltillo comenzaron con derrota su serie en Durango al caer 5-2 ante Caliente en un duelo donde el tercer inning marcó la diferencia y volvió a exhibir problemas de control y ejecución para la Nave Verde.

El abridor Zach Mort inició sólido el encuentro y retiró en orden el primer episodio, pero en la parte baja de la tercera entrada Durango aprovechó errores y descontrol del derecho sarapero para darle la vuelta al juego.

Leonel Valera abrió el ataque con sencillo y más adelante anotó gracias a un error en tiro de Mort sobre un rodado de Víctor Márquez. Después, Jonathan Villar produjo la segunda carrera con imparable al izquierdo y Elier Hernández amplió la ventaja con doble productor. Dos lanzamientos descontrolados consecutivos permitieron que Estevan Florial y el propio Hernández anotaran para colocar la pizarra 5-1.

A partir de ese episodio, el pitcheo de ambos equipos tomó el control. Joan Adon logró contener a la ofensiva saltillense durante cinco entradas, mientras que Zach Mort logró recomponerse y evitó mayor daño antes de dejar el encuentro en la sexta entrada.

Saraperos tuvo oportunidades para acercarse. En la cuarta entrada, Luis Guillorme conectó doblete, aunque la ofensiva no logró aprovechar el corredor en posición de anotar. Más adelante, el bullpen de Durango limitó por completo a Saltillo con relevos de Manuel Chávez, Rodolfo Martínez, Clayton Andrews y Eury Ramos.

La única reacción de la Nave Verde llegó hasta la novena entrada, nuevamente gracias a Óscar Colás, quien conectó su segundo cuadrangular de la noche y octavo de la campaña con un batazo por el jardín central para acercar a Saltillo 5-2.

Sin embargo, Durango retiró los últimos outs sin mayores complicaciones para asegurar el primer juego de la serie y mantener el dominio reciente sobre Saraperos, luego de haber ganado también la última serie disputada entre ambos en el Estadio Francisco I. Madero.