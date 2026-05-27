Dormita y vuelca pesada unidad en la Saltillo-Torreón; operador resulta lesionado

Una pipa que transportaba remanentes de diésel volcó la mañana de este miércoles sobre la autopista Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 13, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Nacional, el operador de la unidad, Germán ¨N¨, de 35 años, quien viajaba del municipio de Francisco I. Madero con rumbo a Apodaca, Nuevo León, presuntamente se quedó dormido mientras circulaba por la vía de cuota, por lo que perdió el control y salió del camino.