Dormita y vuelca pesada unidad en la Saltillo-Torreón; operador resulta lesionado
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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 13 de la vía de cuota, cuando la unidad que transportaba remanentes de diésel salió del camino
Una pipa que transportaba remanentes de diésel volcó la mañana de este miércoles sobre la autopista Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 13, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.
De acuerdo con los primeros reportes de la Guardia Nacional, el operador de la unidad, Germán ¨N¨, de 35 años, quien viajaba del municipio de Francisco I. Madero con rumbo a Apodaca, Nuevo León, presuntamente se quedó dormido mientras circulaba por la vía de cuota, por lo que perdió el control y salió del camino.
Tras abandonar la carpeta asfáltica, la pesada unidad terminó volcada sobre un puente transversal ubicado en medio de la autopista. El accidente generó afectaciones parciales a la circulación mientras se realizaban las maniobras de auxilio.
Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien resultó lesionado tras la volcadura.
Luego de su valoración, el operador fue trasladado en estado estable a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.
Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos y realizó las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, además de coordinar las labores para el retiro de la unidad siniestrada.