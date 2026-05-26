Rusia mantiene los ataques contra Ucrania mientras Kiev advierte de una posible gran ofensiva

KIEV.-Rusia lanzó más de 100 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, informó el martes la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia instó el lunes a los ciudadanos extranjeros, incluidos miembros de misiones diplomáticas, a abandonar la capital ucraniana lo antes posible y dijo a los residentes que se mantuvieran alejados de instalaciones militares y gubernamentales. Afirmó que se estaban preparando “ataques sistemáticos” contra Kiev.

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El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo por teléfono el lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Estados Unidos debería evacuar a su personal diplomático de Kiev, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. Rubio no dijo si el Departamento de Estado daría ese paso, pero expresó preocupación durante un viaje a India por que la guerra “terrible” en Ucrania pudiera escalar aún más.

El gobierno de Trump ha intentado durante más de un año detener los combates que estallaron tras la invasión rusa de febrero de 2022. Pero sus esfuerzos no produjeron ningún avance significativo y ahora están en suspenso mientras Washington se centra en la guerra con Irán.

No hay diplomáticos que digan que se van de Kiev

No hubo anuncios de salidas diplomáticas de Kiev. Las delegaciones de la Unión Europea, Francia y Polonia dijeron públicamente que no se irían.

El nivel de amenazas de seguridad que Rusia representa para Kiev y otras ciudades ucranianas “sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, señaló el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un comunicado a última hora del lunes.

Rusia ha lanzado de forma continua ataques con misiles y drones contra la capital durante más de cuatro años, indicó, y añadió que Ucrania estaba preparada para ayudar a las misiones diplomáticas que busquen medidas de seguridad adicionales.

Rusia afirmó que su mayor ataque con misiles del año, el fin de semana pasado, fue una respuesta al mortífero ataque ucraniano con drones del viernes contra lo que Moscú dijo que era una residencia estudiantil en Starobilsk, una ciudad de la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia.

Pero el Estado Mayor General ucraniano sostuvo que su ataque en Starobilsk alcanzó la sede local de la unidad especial de drones del ejército ruso.