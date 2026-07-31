Muere motociclista al estrellarse contra un poste en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere motociclista al estrellarse contra un poste en Saltillo
    La motocicleta quedó varios metros adelante del sitio donde terminó el conductor. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 23 años presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de la unidad

Un motociclista perdió la vida la mañana de este viernes luego de estrellarse contra un poste cuando circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre Efraín Siller y Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Minutos después de las 8:00 horas, personal de Tránsito Municipal acudió a tomar conocimiento del accidente, luego de que el reporte fuera canalizado a través del sistema de emergencias 911. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-de-21-anos-se-quita-la-vida-en-saltillo-KG22536396

Al valorar al motociclista, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como José Miguel Sánchez Sánchez, de 23 años, y su cuerpo fue cubierto con una manta azul.

Los oficiales cerraron la circulación en ambos sentidos del bulevar y acordonaron el área mientras esperaban el arribo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Poco después llegaron agentes investigadores y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como la fijación y levantamiento de indicios para establecer la mecánica del accidente.

$!Peritos de la Fiscalía realizaron la fijación de indicios para esclarecer la mecánica del accidente.
Peritos de la Fiscalía realizaron la fijación de indicios para esclarecer la mecánica del accidente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las primeras investigaciones y con testimonios recabados por las autoridades, el joven circulaba presuntamente a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta Italika.

Al tomar la curva perdió el control de la unidad, siguió de frente e impactó contra el camellón central y un poste de alumbrado. El conductor quedó sobre la banqueta, mientras que la motocicleta avanzó varios metros más.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
MalcrIAdo

MalcrIAdo
true

¿Fortalecer al municipio? Lo que viene
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Originalmente, la imagen tenía como destino Guadalajara, pero terminó en Saltillo tras un recorrido que forma parte de la tradición religiosa local.

La Cofradía y familia Castillo: más de un siglo custodiando al Santo Cristo de Saltillo
A pesar de una caída respecto a la última medición, la entidad registra un porcentaje superior a la media nacional de 32.7%.

Coahuilenses, de los usuarios más activos en redes sociales; en el Top 10 a nivel nacional

Oscar Colás volvió a responder con el bat en una noche que acercó a Saraperos a la pelea por los playoffs de la Zona Norte.

Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia
Mauro Núñez Ojeda se declaró culpable de narcotráfico en una corte de EU; el acuerdo contempla una posible condena de cadena perpetua.

‘El Jando’, piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada aceptó cargos de narcotráfico en EU
Donald Trump revocará licencias de camioneros

Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos