Muere motociclista al estrellarse contra un poste en Saltillo

Un motociclista perdió la vida la mañana de este viernes luego de estrellarse contra un poste cuando circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre Efraín Siller y Eulalio Gutiérrez, en Saltillo. Minutos después de las 8:00 horas, personal de Tránsito Municipal acudió a tomar conocimiento del accidente, luego de que el reporte fuera canalizado a través del sistema de emergencias 911. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja.

Al valorar al motociclista, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como José Miguel Sánchez Sánchez, de 23 años, y su cuerpo fue cubierto con una manta azul. Los oficiales cerraron la circulación en ambos sentidos del bulevar y acordonaron el área mientras esperaban el arribo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Poco después llegaron agentes investigadores y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes, así como la fijación y levantamiento de indicios para establecer la mecánica del accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones y con testimonios recabados por las autoridades, el joven circulaba presuntamente a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta Italika.

Al tomar la curva perdió el control de la unidad, siguió de frente e impactó contra el camellón central y un poste de alumbrado. El conductor quedó sobre la banqueta, mientras que la motocicleta avanzó varios metros más. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.