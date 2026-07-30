Joven de 21 años se quita la vida, en Saltillo

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Saltillo
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    Joven de 21 años se quita la vida, en Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al lugar de los hechos.

Los hechos se registraron al interior de su vivienda en la colonia Conquistadores

Un joven ya no soportó lo problemas familiares por los que atravesaba y tomó la decisión fatal de acabar con su vida.

No dejó recado póstumo que explicara las causas; utilizó un trapo que ató a las rejas de las escalinatas y se ahorcó.

Era administrador de una farmacia.

Todo ocurrió cerca cerca de las 4:00 de la tarde en un domicilio de la colonia Conquistadores. Uno de los comerciantes de dicho sector informó que acudió en busca de su vecino Ilian N..

Al abrir el portón principal del inmueble, encontró al joven de 21 años colgado. No se atrevió a mover el cuerpo y optó por llamar a los servicios de emergencia 911, donde se envió a una ambulancia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dos-motociclistas-resultan-heridos-tras-fuerte-choque-en-la-colonia-topo-chico-de-saltillo-LH22529471

Paramédicos en compañía de oficiales de la comisaría de seguridad ingresaron a la propiedad, donde confirmaron del fallecimiento. Procedieron a desalojar a los amigos y familiares del joven, quienes permanecieron en el exterior lamentando la situación.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) y de servicios periciales acordonaron el exterior del inmueble.

Luego de efectuar la inspección realizaron el levantamiento del cuerpo, así como del traslado al servicio médico forense, (Semefo).

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