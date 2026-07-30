Joven de 21 años se quita la vida, en Saltillo

Un joven ya no soportó lo problemas familiares por los que atravesaba y tomó la decisión fatal de acabar con su vida.

No dejó recado póstumo que explicara las causas; utilizó un trapo que ató a las rejas de las escalinatas y se ahorcó.

Era administrador de una farmacia.

Todo ocurrió cerca cerca de las 4:00 de la tarde en un domicilio de la colonia Conquistadores. Uno de los comerciantes de dicho sector informó que acudió en busca de su vecino Ilian N..

Al abrir el portón principal del inmueble, encontró al joven de 21 años colgado. No se atrevió a mover el cuerpo y optó por llamar a los servicios de emergencia 911, donde se envió a una ambulancia.