Muere motociclista tras choque con camión de valores en Saltillo

Una persona perdió la vida tras verse involucrada en un choque mientras circulaba a bordo de una motocicleta, la cual fue impactada por un camión de valores la mañana de este lunes, en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo. De acuerdo con el testimonio de una testigo, el conductor de la motocicleta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que fue impactado por el camión de valores, unidad que lo arrastró varios metros hasta dejarlo tendido sobre el pavimento.

Tras el percance, personas que se encontraban en el lugar se acercaron para brindar auxilio y dieron aviso al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja. Paramédicos de la institución brindaron atención prehospitalaria al motociclista; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue cubierto con una manta de color azul, mientras los oficiales aseguraban a César Darío ¨N¨, de 46 años de edad, conductor del camión de valores perteneciente a la empresa Panamericana. El operador fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Como parte de las indagatorias, se informó que serían revisadas las cámaras de videovigilancia de la ciudad, así como las que presuntamente porta la unidad de valores.