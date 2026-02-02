Muere motociclista tras choque con camión de valores en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Muere motociclista tras choque con camión de valores en Saltillo
    El cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza e Isidro López Zertuche fue cerrado tras el accidente fatal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor del camión de valores fue puesto a disposición de la autoridad mientras se analizan cámaras de videovigilancia para deslindar responsabilidades

Una persona perdió la vida tras verse involucrada en un choque mientras circulaba a bordo de una motocicleta, la cual fue impactada por un camión de valores la mañana de este lunes, en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo.

De acuerdo con el testimonio de una testigo, el conductor de la motocicleta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que fue impactado por el camión de valores, unidad que lo arrastró varios metros hasta dejarlo tendido sobre el pavimento.

TE PUEDE INTERESAR: Volcadura deja dos lesionados tras presunto ‘cerrón’ en la Monterrey–Saltillo

$!Paramédicos confirmaron el fallecimiento del motociclista en el lugar del percance.
Paramédicos confirmaron el fallecimiento del motociclista en el lugar del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el percance, personas que se encontraban en el lugar se acercaron para brindar auxilio y dieron aviso al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja.

Paramédicos de la institución brindaron atención prehospitalaria al motociclista; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!Un camión de valores se vio involucrado en el choque ocurrido la mañana de este lunes.
Un camión de valores se vio involucrado en el choque ocurrido la mañana de este lunes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue cubierto con una manta de color azul, mientras los oficiales aseguraban a César Darío ¨N¨, de 46 años de edad, conductor del camión de valores perteneciente a la empresa Panamericana.

El operador fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Como parte de las indagatorias, se informó que serían revisadas las cámaras de videovigilancia de la ciudad, así como las que presuntamente porta la unidad de valores.

$!Elementos de Tránsito Municipal y corporaciones estatales realizaron las diligencias en la zona.
Elementos de Tránsito Municipal y corporaciones estatales realizaron las diligencias en la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de los hechos. El perito en turno realizó las diligencias correspondientes y localizó una identificación entre las pertenencias de la persona fallecida, quien fue identificado como Francisco Martín ¨N¨, de 52 años de edad.

Tras la toma de fotografías y la recolección de indicios, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. De igual manera, los vehículos involucrados fueron asegurados y enviados a un corralón de la ciudad.

Se espera que en las próximas horas se logre contactar a los familiares del fallecido para la posterior entrega del cuerpo y la realización de los servicios funerarios correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Fallecimientos
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores