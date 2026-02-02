Muere motociclista tras choque con camión de valores en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor del camión de valores fue puesto a disposición de la autoridad mientras se analizan cámaras de videovigilancia para deslindar responsabilidades
Una persona perdió la vida tras verse involucrada en un choque mientras circulaba a bordo de una motocicleta, la cual fue impactada por un camión de valores la mañana de este lunes, en el cruce del bulevar Nazario Ortiz Garza y el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo.
De acuerdo con el testimonio de una testigo, el conductor de la motocicleta presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que fue impactado por el camión de valores, unidad que lo arrastró varios metros hasta dejarlo tendido sobre el pavimento.
TE PUEDE INTERESAR: Volcadura deja dos lesionados tras presunto ‘cerrón’ en la Monterrey–Saltillo
Tras el percance, personas que se encontraban en el lugar se acercaron para brindar auxilio y dieron aviso al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja.
Paramédicos de la institución brindaron atención prehospitalaria al motociclista; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El cuerpo fue cubierto con una manta de color azul, mientras los oficiales aseguraban a César Darío ¨N¨, de 46 años de edad, conductor del camión de valores perteneciente a la empresa Panamericana.
El operador fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Como parte de las indagatorias, se informó que serían revisadas las cámaras de videovigilancia de la ciudad, así como las que presuntamente porta la unidad de valores.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de los hechos. El perito en turno realizó las diligencias correspondientes y localizó una identificación entre las pertenencias de la persona fallecida, quien fue identificado como Francisco Martín ¨N¨, de 52 años de edad.
Tras la toma de fotografías y la recolección de indicios, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. De igual manera, los vehículos involucrados fueron asegurados y enviados a un corralón de la ciudad.
Se espera que en las próximas horas se logre contactar a los familiares del fallecido para la posterior entrega del cuerpo y la realización de los servicios funerarios correspondientes.