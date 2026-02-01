Volcadura deja dos lesionados tras presunto ‘cerrón’ en la Monterrey–Saltillo

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Volcadura deja dos lesionados tras presunto ‘cerrón’ en la Monterrey–Saltillo
    La camioneta terminó volcada en el camellón central tras perder el control en la carretera Monterrey–Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente dejó daños a una luminaria y áreas del camellón central; el conductor enfrenta cargos por lesiones culposas y daños materiales ante el Ministerio Público

Dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte choque con volcadura registrado en la carretera Monterrey–Saltillo. Los heridos fueron trasladados a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Saltillo, donde se reportan estables.

En el accidente participó una camioneta Nissan tipo estaquitas, propiedad de la empresa RECAL, con placas del Estado de México, la cual circulaba de sur a norte. En la unidad viajaban cinco personas y se transportaba un tonel con aproximadamente 200 litros de combustible.

$!El accidente provocó la caída de una luminaria y daños a árboles del camellón.
El accidente provocó la caída de una luminaria y daños a árboles del camellón. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la versión del conductor, un vehículo le habría cerrado el paso, lo que provocó que perdiera el control del volante y terminara volcado en el camellón central. Durante la volcadura, la camioneta derribó una luminaria de alumbrado público y causó daños a varios árboles pequeños.

$!Paramédicos atendieron a los lesionados antes de su traslado a un hospital de Saltillo.
Paramédicos atendieron a los lesionados antes de su traslado a un hospital de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Hasta el momento, los daños materiales no han sido cuantificados. El peritaje correspondiente fue consignado ante la agencia del Ministerio Público, donde el conductor enfrentará cargos por lesiones culposas, además de los daños materiales ocasionados.

