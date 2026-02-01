Volcadura deja dos lesionados tras presunto ‘cerrón’ en la Monterrey–Saltillo

Dos personas resultaron lesionadas tras un fuerte choque con volcadura registrado en la carretera Monterrey–Saltillo. Los heridos fueron trasladados a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Saltillo, donde se reportan estables.

En el accidente participó una camioneta Nissan tipo estaquitas, propiedad de la empresa RECAL, con placas del Estado de México, la cual circulaba de sur a norte. En la unidad viajaban cinco personas y se transportaba un tonel con aproximadamente 200 litros de combustible.

