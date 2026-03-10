Muere mujer tras aparatosa volcadura en autopista Saltillo–Torreón

Un accidente automovilístico dejó una persona sin vida y dos más lesionadas la mañana de este martes en la autopista Saltillo–Torreón, en el municipio de General Cepeda, alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 23. Conforme al reporte inicial, una camioneta Grand Caravan color gris que transitaba desde Parras de la Fuente con dirección a Saltillo, se descontroló y terminó volcada hacia su lado izquierdo, pasando por el arroyo central y los carriles en dirección contraria, saliendo de la carpeta asfáltica. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: reportan detonaciones de arma de fuego en Lomas del Refugio (videos)

En el automóvil viajaban tres personas, entre ellas una pareja de adultos mayores que se dirigía a una consulta médica en Saltillo. Tras el accidente, testigos alertaron a los servicios de emergencia al observar que uno de los ocupantes no respondía y que los otros dos presentaban lesiones. Las personas involucradas fueron identificadas como Efraín ¨N¨, de 68 años; Luisa Angélica ¨N¨, también de 68 años, quien aparentemente fue la que perdió la vida; y Mariana ¨N¨, de aproximadamente 23 años, de quien se dijo iba manejando. El reporte de emergencia señalaba que una de las personas lesionadas presentaba una herida en la cabeza con exposición de cráneo, por lo que la situación fue considerada de gravedad por los cuerpos de auxilio que se movilizaron al lugar.

En la zona del accidente también se reportó la presencia de vidrios esparcidos sobre la carretera y un derrame de aceite, lo que representó riesgo para otros automovilistas que circulaban por la autopista. Personal de Caminos y Puentes Federales confirmó que una persona ya no contaba con signos vitales en el sitio, mientras que los otros dos ocupantes fueron trasladados en estado crítico a un hospital. Autoridades federales acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar las labores en la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.