Muere sexagenario durante consulta médica en Saltillo; padecía diversas enfermedades

Saltillo
/ 14 enero 2026
    Muere sexagenario durante consulta médica en Saltillo; padecía diversas enfermedades
    Una funeraria realizó el levantamiento del cuerpo sin intervención del Servicio Médico Forense. FOTO: ARCHIVO

Autoridades determinaron que la muerte fue por causas naturales, por lo que no se requirió intervención del Servicio Médico Forense

Un hombre de 60 años, con antecedentes médicos de diabetes, hipertensión, padecimientos de tiroides y descalcificación ósea, perdió la vida al interior de un consultorio médico ubicado en la colonia Rancho de Peña, luego de sufrir un paro cardiaco mientras recibía atención médica, en Saltillo.

El fallecido fue identificado como José de Jesús ¨N¨, quien acudió a una cita en el centro médico Vita, localizado sobre la calle Adrián Muguerza Martínez, donde se sometería a un procedimiento de rutina.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del deceso, el paciente se encontraba en el consultorio número 312 cuando presentó una descompensación y se desvaneció frente al médico que lo atendía.

Médicos y personal del establecimiento le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento tras agotar todos los recursos disponibles.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal entrevistó a los familiares, quienes proporcionaron el historial clínico del paciente. Con base en esta información, se determinó que el deceso ocurrió por causas naturales, por lo que no fue necesario el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Finalmente, se notificó a los familiares para que una empresa funeraria realizara el levantamiento del cuerpo y los servicios correspondientes.

