Mujer arroja café hirviendo a menores durante función de cine en Saltillo

Lo que comenzó como un desacuerdo dentro de una sala de cine terminó en un hecho violento que obligó a suspender la función y movilizó a cuerpos de seguridad. Una mujer adulta fue detenida la noche del domingo tras atacar a varias menores de edad al interior de un complejo cinematográfico ubicado en la plaza Paseo Villalta, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando un grupo de adolescentes reía y conversaba en voz alta durante la proyección de la película. La situación incomodó a otros asistentes, entre ellos una mujer que les solicitó guardar silencio. Sin embargo, el intercambio verbal escaló de manera repentina y derivó en una agresión física.

Testigos señalaron que la mujer arrojó café hirviendo contra las menores, provocando quemaduras en las piernas de una de ellas y lesiones en el rostro de otra.

La acción generó pánico entre los asistentes, quienes comenzaron a gritar y pidieron ayuda, lo que llevó a interrumpir de inmediato la función.

Ante la gravedad del ataque, varios espectadores intervinieron para someter a la agresora, evitando que continuara la agresión.

La mujer fue identificada como Citlali, de 35 años de edad, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de lesiones en agravio de menores de edad, a fin de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Por su parte, las adolescentes lesionadas se trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde recibieron atención médica especializada, misma que deberá ser pagada por la agresora en caso de resultar imputada.

El hecho generó indignación entre los asistentes y reavivó el debate sobre la tolerancia, el manejo de conflictos en espacios públicos y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad dentro de establecimientos de entretenimiento.