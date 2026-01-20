Mujer arroja café hirviendo a menores durante función de cine en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 enero 2026
    Mujer arroja café hirviendo a menores durante función de cine en Saltillo
    Un complejo cinematográfico ubicado al norte de Saltillo fue escenario del ataque, lo que obligó a desalojar la sala y suspender la función tras la agresión contra las menores. FOTO: UNSPLASH

La señalada fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones en agravio de menores de edad

Lo que comenzó como un desacuerdo dentro de una sala de cine terminó en un hecho violento que obligó a suspender la función y movilizó a cuerpos de seguridad. Una mujer adulta fue detenida la noche del domingo tras atacar a varias menores de edad al interior de un complejo cinematográfico ubicado en la plaza Paseo Villalta, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando un grupo de adolescentes reía y conversaba en voz alta durante la proyección de la película. La situación incomodó a otros asistentes, entre ellos una mujer que les solicitó guardar silencio. Sin embargo, el intercambio verbal escaló de manera repentina y derivó en una agresión física.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El bache que ha sobrevivido (al menos) desde 2009 hasta hoy

Testigos señalaron que la mujer arrojó café hirviendo contra las menores, provocando quemaduras en las piernas de una de ellas y lesiones en el rostro de otra.

La acción generó pánico entre los asistentes, quienes comenzaron a gritar y pidieron ayuda, lo que llevó a interrumpir de inmediato la función.

Ante la gravedad del ataque, varios espectadores intervinieron para someter a la agresora, evitando que continuara la agresión.

La mujer fue identificada como Citlali, de 35 años de edad, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de lesiones en agravio de menores de edad, a fin de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Por su parte, las adolescentes lesionadas se trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde recibieron atención médica especializada, misma que deberá ser pagada por la agresora en caso de resultar imputada.

El hecho generó indignación entre los asistentes y reavivó el debate sobre la tolerancia, el manejo de conflictos en espacios públicos y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad dentro de establecimientos de entretenimiento.

Temas


Redes sociales
Violencia
Viral

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Saltillo: Despidos en la industria automotriz, consecuencia de las acciones de Trump
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
La NOAA, a través del SWPC, informó que una poderosa actividad solar liberada por el sol se dirige hacia la Tierra.

NOAA alerta que la tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota a la Tierra
De acuerdo al reporte la demanda de espacios generados por las nuevas empresas fueron del giro automotriz, seguido por el eléctrico y la electrónica. FOTO:

Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El estudio comenzó como muchos ensayos de IA en medicina.

¿La IA hace que los médicos se vuelvan peores?
En Saltillo son pocas las personas que optan por el trabajo comunitario como castigo por conducir en estado de ebriedad; la mayoría prefiere pagar la multa en efectivo.

Mil 200 personas buscaron medios alternos en Saltillo para evitar pagar multa por ebriedad