$!Apostar por las familias es clave para el México que queremos: CIFAM Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Para construir el país que queremos es necesario apostar por las familias e invertir en ellas, aseguró Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), en Monterrey. En el marco del Congreso de este 2026, que se realiza en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex), Milanés destacó que hay que elevar el grado del fortalecimiento de la familia al más alto nivel. TE PUEDE INTERESAR: Promueven en Monterrey exhibición de El Desaire en Muestra Intergaláctica “Este Congreso quiere ser un aplauso en su camino, un abrazo comprensivo, un momento de paz en la ansiedad; unidad frente a tanta división”, mencionó. Subrayó que el amor a la familia no conoce fronteras, no distingue razas ni religiones “es la fuerza unificadora”.

El evento, que une a las familias de México y distintos países, inició este viernes y se extenderá hasta el próximo domingo, y cuenta con la participación de más de 100 especialistas. Es la primera ocasión que se realiza en la Sultana del Norte, estado del cual los organizadores reconocieron el espíritu trabajador de su gente, así como su capacidad de emprender. “Por eso, Nuevo León ha alcanzado niveles de prosperidad económica que ya muchos estados quisieran”, compartió Milanés. Sostuvo que una sociedad es el reflejo de sus familias.

Además, de los cuatro Programas del Congreso en los que se cuenta con la participación de más de 100 especialistas en la materia, también se montó la Expo Familia, integrada por más de 160 satands. “Esto y más hemos preparado para ustedes las miles de familias que se dará cita en este recinto este fin de semana. Dedicando tiempo, buscando respuestas, queriendo ser mejores”, mencionó Milanés. Subrayó que las familias son portadoras de esperanza y pueden construir un mejor futuro para todos.

CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS EN MONTERREY En su edición 2026, el Congreso Internacional de las Familias se realiza por primera ocasión en Nuevo León; sin embargo ha tenido otras sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Al evento asisten familias de 30 estados de la República y también del extranjero como Costa Rica y Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: Por tercer año consecutivo, papás de Debanhi Escobar participarán en marcha del 8M en Nuevo León El programa incluye temas claves para el desarrollo personal, en la vida de matrimonio y familia, a través de conferencias y talleres. También contempla conciertos, momentos de reflexión y oración, así como otras sorpresas.

