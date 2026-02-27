Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026

Tan solo en dos meses del 2026, la Oficina Enlace de Secretaría de Educación Pública en Coahuila ha acumulado 55 denuncias relacionadas con la expedición de certificados apócrifos y la oferta de carreras universitarias sin validez oficial, informó su titular, Domingo Hernández.

El delegado recordó que al cierre de 2025 se recibieron alrededor de 65 quejas en total, por lo que tan solo en dos meses del año en curso se habría alcanzado el 85% del total registrado el año anterior.

De estas, detalló, 30 son de nivel bachillerato relacionadas con certificados falsos que son emitidos por escuelas sin RVOE o que son comprados a través de internet lo que impide que obtengan una carta de autenticación por parte de la dependencia.

“Hay certificados que ellos compran por internet, que es una práctica que se da. Hay otras escuelas que les dicen que sí tienen un RVOE. Al terminar su bachillerato les entregan un certificado y a la hora de hacer la autentificación, pues no lo tienen y la institución donde estudiaban ya no se hacen cargo de poder reponer el documento ni nada. Este año hemos tenido un repunte de este tema de certificado de bachillerato apócrifos ”, explicó.

Actualmente, dijo, se encuentran investigando la operación de algunas instituciones ubicadas al sur de la ciudad, en la colonia Teresitas, así como en la zona centro. Ante la situación, adelantó que buscan mantener una reunión con el Secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, con el objetivo de tener mesas de diálogo que permitan dar pronta solución a dicha problemática.

En cuanto a universidades que ofertan carreras sin validez oficial, informó que en los primeros dos meses del 2026 han acumulado 25 quejas. A raíz de las denuncias recibidas desde 2025 han comenzado la revisión de las instituciones, priorizando aquellas con mayor número de denuncias como lo es la Universidad de Durango, para verificar que cuenten con el RVOE correspondiente.

“Ayer estuvimos atendiendo jóvenes de la Universidad de Durango de carrera de odontología que también nos expresan que no se han podido cambiar de institución ya que piden un certificado parcial de calificación y no se les puede entregar porque la institución no tiene un RVOE. Entonces, estamos trabajando en ese tipo de quejas para poder solucionarlas”, mencionó.

En el caso de la región laguna, precisó que han tenido también diversas quejas del Colegio Aleman que opera sin un RVOE.

Recordó que los RVOE no son retroactivos, es decir, que al cursar una carrera sin validez oficial, los estudios no serán válidos, aun y cuando la institución haga el trámite correspondiente más adelante, por lo que llamó a los padres de familia a verificar la institución en la que sus hijos pretenden estudiar.

“No te van a hacer válido ese tiempo que ya cursaste. El RVOE empieza a correr una vez que te lo otorgan, entonces todos los alumnos que se inscriben antes de que llegue ese RVOE pues prácticamente ya perdieron. Eso es un delito, es un fraude”, explicó.