Nuevo estudio revela que el emparejamiento entre neandertales y mujeres humanas podría haber sido más frecuente

NUEVA YORK- Los seres humanos y los neandertales se acercaban ocasionalmente cuando vivían en las mismas zonas hace decenas de miles de años. Pero no sabemos mucho sobre quién se emparejó con quién, ni por qué.

Un nuevo análisis genético ofrece algunos chismes antiguos: los emparejamientos fueron con mayor frecuencia entre mujeres humanas y varones neandertales.

El cómo ocurrió eso exactamente sigue siendo una enorme interrogante. ¿Se aventuraron mujeres humanas en poblaciones neandertales, o los varones neandertales se sintieron atraídos por enclaves humanos más grandes? ¿Fueron estas interacciones pacíficas, confusas, secretas o incluso violentas?

“No sé si alguna vez tendremos una respuesta definitiva sobre cómo ocurrió esto, ya que no podemos viajar atrás en el tiempo”, comentó el experto en genética de poblaciones Xinjun Zhang, de la Universidad de Michigan, sobre el nuevo análisis.

Pero el estudio, publicado el jueves en la revista Science, muestra “que cada vez que neandertales y humanos modernos se han apareado, ha habido una preferencia por varones neandertales y mujeres humanas modernas, y no al revés”, señaló el autor Alexander Platt, quien estudia genética en la Universidad de Pensilvania.

Los científicos saben que neandertales y humanos se aparearon porque existe un porcentaje pequeño, pero importante, de ADN neandertal en la mayoría de los humanos modernos fuera del África subsahariana, incluidos genes que pueden ayudarnos a combatir algunas enfermedades y hacernos más susceptibles a otras.