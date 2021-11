$!¿Multiverso? No, es Saltillo: fans madrugan y ‘colapsan’ cines para ver Spiderman

Desde la madrugada de este lunes, algunos saltillenses fanáticos de Spider-Man compraron los boletos (preventa) para el estreno de ‘No Way Home’, sin embargo, hubo quienes pese a su insistencia, no pudieron acceder a ellos.

Las páginas oficiales tanto de Cinépolis como de Cinemex colapsaron durante la mañana de este lunes luego de que la alta demanda de usuarios ingresaran para tratar de adquirir las preventas para la nueva cinta del trepamuros.

Ante esto, largas filas de saltillenses se movieron al nuevo establecimiento de Cinépolis Villalta para intentar, de manera directa, adquirir las cotizadas preventas.