¿Quieres ser Policía Penitenciario o Investigador? La Secretaría de Seguridad de Coahuila busca nuevos elementos

Coahuila
/ 8 enero 2026
    ¿Quieres ser Policía Penitenciario o Investigador? La Secretaría de Seguridad de Coahuila busca nuevos elementos
    Los binomios K-9 están integrados por oficiales capacitados y perros de razas como Pastor Belga Malinois y Pastor Alemán, seleccionados tras rigurosas evaluaciones de temperamento, salud y socialización. FOTO: REDES SOCIALES

La Universidad de Ciencias de la Seguridad abre sus puertas para la formación de nuevos especialistas en táctica, vigilancia y análisis penitenciario con apoyos económicos directos

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila (SSP), a través de la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS), ha lanzado oficialmente su convocatoria 2026 dirigida a hombres y mujeres que deseen integrarse a las filas de la Policía Estatal Penitenciaria, así como policía investigador.

Con el objetivo de fortalecer las instituciones de seguridad en la región, la institución ofrece una beca mensual de 8,000 pesos para los aspirantes que resulten seleccionados y comiencen su proceso de formación.

La convocatoria contempla una beca mensual de 8 mil pesos para los aspirantes seleccionados durante su proceso de formación.
La convocatoria contempla una beca mensual de 8 mil pesos para los aspirantes seleccionados durante su proceso de formación. FOTO: REDES SOCIALES

A diferencia de otras convocatorias, esta búsqueda se centra en perfiles específicos para la operación de los centros penitenciarios del estado, ofreciendo vacantes en:

Video Vigilancia Penitenciaria.

Analista de Datos.

Policía K-9 (unidades caninas).

Táctica Penitenciaria.

Custodio Penitenciario.

Una vez que eres aceptado como cadete, la selección para el área K-9 suele considerar los siguientes factores técnicos:

Afinidad y Temperamento: El oficial debe demostrar paciencia, disciplina y una conexión natural con los animales. No todos los elementos son aptos para el manejo de seres vivos bajo estrés.

Capacidades del Perro: Los perros (generalmente Pastores Belgas Malinois o Pastores Alemanes) son evaluados por su:

Impulso de presa y juego: Fundamental para el entrenamiento mediante recompensas.

Socialización: Deben ser equilibrados; capaces de atacar si se les ordena, pero tranquilos en entornos públicos.

Salud física: Evaluaciones veterinarias rigurosas de cadera, codos y capacidad olfativa.

REQUISITOS

La convocatoria está abierta a personas con vocación de servicio que tengan entre 18 y 45 años de edad. Los interesados deberán presentar su documentación en original y tres copias, destacando los siguientes requisitos:

Certificado de último grado de estudios (Bachillerato o Secundaria).

Cartilla del Servicio Militar liberada (en el caso de los hombres).

Carta de no antecedentes penales vigente y certificado médico.

Documentación básica: Acta de nacimiento, INE, CURP, RFC (constancia de situación fiscal) y comprobante de domicilio.

Otros: Reporte de Buró de Crédito y dos cartas de recomendación.

Documentación en original y 3 copias.

El proceso de reclutamiento se lleva a cabo de lunes a viernes, solo por el mes de enero, en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, a través de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, abrió la convocatoria 2026 para integrar nuevos elementos a la Policía Estatal Penitenciaria.
La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, a través de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, abrió la convocatoria 2026 para integrar nuevos elementos a la Policía Estatal Penitenciaria. FOTO: REDES SOCIALES

VACANTES PARA LICENCIATURAS

También se encuentra abierta la convocatoria para policía de investigación, para lo cual piden licenciaturas en Derecho, Criminalística, Psicología, Seguridad pública, Ing. en sistemas, Ciencias Forenses e Informática.

Necesitas tener entre 25 y 35 años.

Hombres o mujeres.

Los módulos de atención se encuentran ubicados en:

UCS Ramos Arizpe: Ubicada en la zona industrial, punto estratégico para los habitantes de la Región Sureste.

USEP - SSP: Oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (844) 438-98-00 y (844) 430-06-99 o en las redes sociales de la Universidad de Ciencias de la Seguridad Coahuila.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

