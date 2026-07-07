No alcanza pipa a frenar, provoca fuerte choque y desata doble volcadura en Saltillo

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    No alcanza pipa a frenar, provoca fuerte choque y desata doble volcadura en Saltillo
    Tras el impacto por alcance, el automóvil fue proyectado hacia los carriles contrarios, derribó las barreras de contención y terminó volcado, mientras que la pipa también perdió el control y quedó recostada sobre la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

La circulación en ambos sentidos del bulevar permaneció afectada durante varios minutos mientras se retiraban las unidades y se realizaban las diligencias del accidente

Con un choque que terminó en una doble volcadura concluyó un accidente registrado la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al descender el puente de José María Lafragua con dirección hacia Abasolo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una pipa de la empresa Supergas no logró detener su marcha a tiempo y chocó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo. Tras el impacto, el vehículo fue proyectado hacia los carriles contrarios, derribó las ballenas de contención y terminó volcado. La pipa también perdió el control y quedó volcada sobre la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-intenta-mujer-rebasar-y-termina-volcando-sobre-nazario-ortiz-JN21970988

El operador de la pipa fue identificado como Antonio “N”, de 33 años, mientras que el conductor del Chevrolet Aveo es Sergio “N”, de 56 años. Ambos permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban las labores de atención.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los conductores involucrados en el accidente y descartaron lesiones de gravedad, por lo que ambos permanecieron en el lugar durante las diligencias.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los conductores involucrados en el accidente y descartaron lesiones de gravedad, por lo que ambos permanecieron en el lugar durante las diligencias. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los involucrados y determinar si alguno requería traslado a un hospital. Hasta el momento no se reportaron lesiones de gravedad.

$!Una pipa de la empresa Supergas y un automóvil Chevrolet Aveo protagonizaron un fuerte accidente sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, percance que terminó con ambas unidades volcadas y generó un intenso operativo de emergencia.
Una pipa de la empresa Supergas y un automóvil Chevrolet Aveo protagonizaron un fuerte accidente sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, percance que terminó con ambas unidades volcadas y generó un intenso operativo de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió debido a que más adelante se registraba otro accidente sobre la misma vialidad, lo que provocó una reducción en la velocidad del tránsito. Sin embargo, presuntamente el operador de la pipa circulaba a exceso de velocidad y no alcanzó a frenar, originando el choque.

$!El accidente provocó largas filas de vehículos y afectaciones a la circulación en ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza, mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el peritaje correspondiente.
El accidente provocó largas filas de vehículos y afectaciones a la circulación en ambos sentidos del bulevar Nazario Ortiz Garza, mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil realizó maniobras preventivas en la zona para evitar riesgos derivados del accidente, además de colaborar en las labores para asegurar las unidades involucradas.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Tránsito Municipal trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona, evitar riesgos y retirar las unidades siniestradas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Tránsito Municipal trabajaron de manera coordinada para asegurar la zona, evitar riesgos y retirar las unidades siniestradas. ULISES MARTÍNEZ

El percance provocó afectaciones a la circulación en ambos sentidos del bulevar mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro de los vehículos. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

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