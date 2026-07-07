No alcanza pipa a frenar, provoca fuerte choque y desata doble volcadura en Saltillo
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La circulación en ambos sentidos del bulevar permaneció afectada durante varios minutos mientras se retiraban las unidades y se realizaban las diligencias del accidente
Con un choque que terminó en una doble volcadura concluyó un accidente registrado la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al descender el puente de José María Lafragua con dirección hacia Abasolo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Saltillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una pipa de la empresa Supergas no logró detener su marcha a tiempo y chocó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo. Tras el impacto, el vehículo fue proyectado hacia los carriles contrarios, derribó las ballenas de contención y terminó volcado. La pipa también perdió el control y quedó volcada sobre la vialidad.
El operador de la pipa fue identificado como Antonio “N”, de 33 años, mientras que el conductor del Chevrolet Aveo es Sergio “N”, de 56 años. Ambos permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban las labores de atención.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los involucrados y determinar si alguno requería traslado a un hospital. Hasta el momento no se reportaron lesiones de gravedad.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió debido a que más adelante se registraba otro accidente sobre la misma vialidad, lo que provocó una reducción en la velocidad del tránsito. Sin embargo, presuntamente el operador de la pipa circulaba a exceso de velocidad y no alcanzó a frenar, originando el choque.
Personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil realizó maniobras preventivas en la zona para evitar riesgos derivados del accidente, además de colaborar en las labores para asegurar las unidades involucradas.
El percance provocó afectaciones a la circulación en ambos sentidos del bulevar mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro de los vehículos. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.