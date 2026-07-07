No alcanza pipa a frenar, provoca fuerte choque y desata doble volcadura en Saltillo

Con un choque que terminó en una doble volcadura concluyó un accidente registrado la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al descender el puente de José María Lafragua con dirección hacia Abasolo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales de Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una pipa de la empresa Supergas no logró detener su marcha a tiempo y chocó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo. Tras el impacto, el vehículo fue proyectado hacia los carriles contrarios, derribó las ballenas de contención y terminó volcado. La pipa también perdió el control y quedó volcada sobre la vialidad.