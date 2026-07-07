Saltillo: intenta mujer rebasar y termina volcando sobre Nazario Ortiz

Un accidente vial con volcadura se registró sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, casi en el cruce con Rufino Tamayo, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal y personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo para atender el reporte. De acuerdo con la versión de uno de los conductores involucrados, Sandra Karina “N”, de 38 años, quien manejaba un automóvil Chevrolet Aveo, intentó rebasar por el carril derecho, pero no se percató de la presencia de una camioneta Toyota Tacoma, conducida por Juan “N”, de 73 años.

Al realizar la maniobra, el Aveo impactó el costado de la camioneta y, debido a la diferencia de altura entre ambos vehículos, la unidad compacta fue proyectada y terminó volcada.

Tras el accidente, personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención a la conductora del Chevrolet Aveo. Después de la valoración, se informó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El automóvil quedó sobre su costado izquierdo, con el frente orientado hacia el sentido de circulación, por lo que las autoridades procedieron a abanderar la zona para evitar otro percance mientras se realizaban las maniobras correspondientes. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar el vehículo volcado y restablecer la circulación en el sector.