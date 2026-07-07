Saltillo: intenta mujer rebasar y termina volcando sobre Nazario Ortiz

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    Saltillo: intenta mujer rebasar y termina volcando sobre Nazario Ortiz
    La unidad quedó recostada sobre uno de sus costados, por lo que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y coordinaron las maniobras para evitar otro accidente mientras era retirada. ULISES MARTÍNEZ

La conductora del automóvil fue valorada por paramédicos y bomberos en el lugar, descartándose lesiones que ameritaran su traslado a un hospital

Un accidente vial con volcadura se registró sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, casi en el cruce con Rufino Tamayo, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal y personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo para atender el reporte.

De acuerdo con la versión de uno de los conductores involucrados, Sandra Karina “N”, de 38 años, quien manejaba un automóvil Chevrolet Aveo, intentó rebasar por el carril derecho, pero no se percató de la presencia de una camioneta Toyota Tacoma, conducida por Juan “N”, de 73 años.

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Al realizar la maniobra, el Aveo impactó el costado de la camioneta y, debido a la diferencia de altura entre ambos vehículos, la unidad compacta fue proyectada y terminó volcada.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a la conductora del vehículo compacto, quien fue valorada en el lugar y no requirió ser trasladada a un hospital al no presentar lesiones.
Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención a la conductora del vehículo compacto, quien fue valorada en el lugar y no requirió ser trasladada a un hospital al no presentar lesiones. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención a la conductora del Chevrolet Aveo. Después de la valoración, se informó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

$!Peritos de Tránsito Municipal realizaron el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.
Peritos de Tránsito Municipal realizaron el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

El automóvil quedó sobre su costado izquierdo, con el frente orientado hacia el sentido de circulación, por lo que las autoridades procedieron a abanderar la zona para evitar otro percance mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar el vehículo volcado y restablecer la circulación en el sector.

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