No habrá impunidad contra policía que protagonizó accidente; garantizan Fiscalía y Gobierno.

No habrá impunidad por las muertes del accidente en el cual participó Erick “N”, elemento de la Secretaría de Seguridad, se garantiza un proceso transparente, y de momento hay atención a víctimas y sus familias por parte de la administración estatal, porque a los sobrevivientes se les está atendiendo en un hospital privado, dieron a conocer en conferencia conjunta el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y el fiscal General, Gerardo Márquez.

El Fiscal General dio a conocer que los servicios funerarios de las personas fallecidas en el accidente ocurrido en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe, corrieron a cargo del Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Atención a Víctimas.

Dijo Márquez Guevara que también hay atención a víctimas por parte de la Fiscalía General del Estado y se ha integrado la carpeta de investigación en las 48 horas posteriores a los hechos, en una primera etapa del proceso penal que enfrenta Erick “N”, quien ya fue vinculado a proceso por delitos como el homicidio culposo agravado, y daños.

“Que quede muy claro que la intención del Gobernador del Estado, Miguel Riquelme, es que se siga un procedimiento claro, transparente, y que se llegue a sanciones ejemplares”.

Dio a conocer que habrá tres meses de investigación complementaria sobre el accidente, y en ese tiempo la Fiscalía General fortalecerá la carpeta de investigación.

Márquez Guevara también dio a conocer que se investigará de manera independiente la situación del vehículo, sobre si pertenece o no a la Secretaría de Seguridad, si al momento del accidente portaba placas oficiales y si estas fueron o no retiradas de la escena de los hechos, sin embargo, esto no tiene una relación con la investigación del accidente, porque la investigación sobre las placas puede derivar en responsabilidad administrativa.

Lo que está comprobado es que la persona, Erick “N”, es un elemento de la Secretaría de Seguridad adscrito al departamento de recuperación de vehículos.

“Eventualmente la impunidad no existirá porque el primer rasgo de aplicación de la Ley lo encontramos con la vinculación a proceso. Evidentemente la Ley se está aplicando y hay confianza de las víctimas, tanto mortales como lesionados, en la procuración de justicia y en el soporte o ayuda que el Gobierno Estatal está proporcionado”, dijo el Fiscal General.

Por su parte el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dijo que el principal interés de la administración del gobernador Miguel Riquelme es que se esclarezcan los hechos.

“La posición del Gobierno del Estado es estar abiertos para que todo el procedimiento se lleve compartido con los familiares, y que tengan acceso en cualquier momento”, dijo De las Fuentes.

Explicó que la instrucción que se tiene de parte del gobernador Miguel Riquelme es que a los lesionados no les falte nada en atención médica y que por lo pronto la administración estatal asuma los gastos que se generen.

“Que quede muy claro que la intención del Gobernador del Estado, Miguel Riquelme, es que se siga un procedimiento claro, transparente, y que se llegue a sanciones ejemplares”, dijo.

De las Fuentes confirmó que los lesionados están en un hospital privado y en caso de requerirse el traslado a otra ciudad se informará de manera oportuna.