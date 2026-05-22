No respeta semáforo y choca contra Mercedes-Benz en Saltillo

Un accidente vial entre un camión de reparto de frituras y un automóvil Mercedes-Benz se registró la mañana de este viernes en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, presuntamente debido a que el primero no respetó la luz roja del semáforo, en Saltillo. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades. Los conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con testigos, la probable responsable sería la camioneta de reparto, la cual circulaba sobre la lateral del periférico con dirección hacia el bulevar Isidro López Zertuche. Presuntamente, al llegar al cruce realizó una maniobra para incorporarse al bulevar Venustiano Carranza con dirección al centro de la ciudad. Según las versiones recabadas en el lugar, el conductor de la camioneta Isuzu, Adrián ¨N¨, habría ignorado la luz roja del semáforo y terminó atravesándose al paso del automóvil Mercedes-Benz.

Por su parte, el conductor del vehículo de lujo, identificado como Joel ¨N¨, avanzaba con la luz verde a su favor y no logró detener su marcha a tiempo para evitar la colisión. Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinaron el retiro de las unidades involucradas. El accidente provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular de la ciudad.