No respeta semáforo y choca contra Mercedes-Benz en Saltillo

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    No respeta semáforo y choca contra Mercedes-Benz en Saltillo
    Testigos señalaron que el percance ocurrió cuando una camioneta de reparto intentó incorporarse al bulevar, lo que derivó en la colisión con un automóvil que circulaba por la vía principal. ULISES MARTÍNEZ

El accidente provocó afectaciones temporales a la circulación en uno de los cruceros con mayor carga vehicular de la ciudad mientras se retiraban las unidades

Un accidente vial entre un camión de reparto de frituras y un automóvil Mercedes-Benz se registró la mañana de este viernes en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, presuntamente debido a que el primero no respetó la luz roja del semáforo, en Saltillo.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades. Los conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intenta-unidad-federal-incorporarse-y-provoca-choque-en-saltillo-FN20872236
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con testigos, la probable responsable sería la camioneta de reparto, la cual circulaba sobre la lateral del periférico con dirección hacia el bulevar Isidro López Zertuche. Presuntamente, al llegar al cruce realizó una maniobra para incorporarse al bulevar Venustiano Carranza con dirección al centro de la ciudad.

Según las versiones recabadas en el lugar, el conductor de la camioneta Isuzu, Adrián ¨N¨, habría ignorado la luz roja del semáforo y terminó atravesándose al paso del automóvil Mercedes-Benz.

$!El impacto generó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular debido a que las unidades quedaron obstruyendo parte de la vialidad durante las diligencias.
El impacto generó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular debido a que las unidades quedaron obstruyendo parte de la vialidad durante las diligencias. ULISES MARTÍNEZ

Por su parte, el conductor del vehículo de lujo, identificado como Joel ¨N¨, avanzaba con la luz verde a su favor y no logró detener su marcha a tiempo para evitar la colisión.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinaron el retiro de las unidades involucradas. El accidente provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular de la ciudad.

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