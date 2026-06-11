“No violé el código de ética”: Nájera Davis ofrece disculpa pública en redes

La disculpa ocurre tras la difusión de videos relacionados con una convivencia realizada el 21 de mayo en una palapa al norte de Saltillo con motivo del Día del Estudiante, donde se observa al docente conviviendo con alumnos mientras consume y comparte bebidas alcohólicas.

El docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , Óscar Aarón Nájera Davis, difundió un video en redes sociales en el que ofreció una disculpa pública a las personas que se hayan sentido ofendidas por la polémica generada en torno a dos convivencias realizadas durante mayo, aunque sostuvo que no violó ninguna disposición del Código de Ética y Conducta de la institución.

A estos hechos se suma su participación en “La Noche del Búho”, evento organizado por la Sociedad de Alumnos de Jurisprudencia, donde subió al escenario para invitar a los asistentes a una reunión posterior.

El pasado 28 de mayo, el también docente José Ramón Oceguera Rodríguez presentó una queja formal ante el Consejo Directivo de la facultad, en la que cuestiona la participación de Nájera Davis en actividades donde presuntamente hubo consumo de bebidas alcohólicas con estudiantes.

FIJA POSTURA ANTE LA QUEJA

“Estoy convencido de que no violé ningún artículo o disposición del código de ética. Y hoy mismo presenté mi respuesta, mi contestación a la queja que fue presentada en este sentido ante el consejo directivo de la Facultad de Jurisprudencia”, señaló el académico en el video.

Nájera Davis afirmó además que no realizó actos inmorales, ilícitos o delictivos, y explicó que su mensaje tenía como propósito ofrecer una disculpa a quienes consideren que cometió un error.

“Como todo ser humano reconozco que cometo errores. Y si alguien cree que cometí un error, no tengo ninguna limitante en ofrecer estas disculpas públicas”, expresó.

El caso se encuentra bajo análisis del Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia, órgano encargado de revisar la queja y determinar si existió alguna conducta contraria a la normatividad universitaria.