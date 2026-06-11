Cecilia Guadiana deja entrever desgaste político en Coahuila tras elección; ‘nunca te van a reconocer lo bueno que hagas’

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Cecilia Guadiana deja entrever desgaste político en Coahuila tras elección; ‘nunca te van a reconocer lo bueno que hagas’
    La legisladora coahuilense afirmó que permanecerá en el Senado de la República hasta el año 2030, al tiempo que reiteró su intención de concentrar sus esfuerzos en las responsabilidades propias de su cargo. CORTESÍA

Tras la jornada electoral, Cecilia Guadiana reflexionó sobre el desgaste de la vida política, las críticas constantes y la percepción ciudadana sobre la labor legislativa

La senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana, compartió una serie de reflexiones en redes sociales tras la jornada electoral, donde habló sobre el desgaste político, las críticas recibidas en redes sociales y el papel que, aseguró, realmente le corresponde como legisladora.

A través de historias publicadas en Facebook e Instagram, dejó entrever una postura de centrar su actividad política en el trabajo legislativo en el Senado. “Voy a estar en el Senado de la República hasta el 2030”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aretaga-roban-otro-letrero-en-el-llano-de-zapaliname-propietarios-denuncian-sabotaje-EA21308059

Las declaraciones llamaron la atención debido a que Cecilia Guadiana ha sido considerada en distintos momentos como uno de los perfiles de Morena rumbo a futuros procesos electorales en Coahuila.

Durante los videos, la senadora también expresó frustración por la manera en que se percibe el trabajo político. “Como político o política nunca te van a reconocer lo bueno que hagas, nunca, y menos en un estado donde los medios los controlan”, dijo.

Asimismo, señaló que muchas actividades que realizan los legisladores realmente no forman parte de sus funciones. “Y como otra reflexión, a un legislador, a un senador, no le corresponde andar tapando baches, no le corresponde brindar salud gratuita, no me corresponde hacer posadas”.

Guadiana también habló sobre los resultados electorales y aseguró respetar la decisión de los votantes. “Creo firmemente en la democracia y la gente salió a votar por ellos, y más allá de si vendieron o no su voto, votaron por ellos”.

Además, añadió: “Yo respeto los resultados y me llevo estas reflexiones”.

Las declaraciones ocurren además en un contexto de tensiones internas dentro de Morena en Coahuila, luego de recientes señalamientos de Alberto Hurtado, quien acusó abandono por parte de Morena nacional hacia candidatos del estado.

En otra parte del mensaje, la senadora agradeció a quienes votaron por Morena “de una manera valiente, por convicción que no se vendió”, aunque también lanzó críticas hacia quienes habrían aceptado apoyos a cambio del voto.

“Espero que haya sido por convicción y, si no fue así, pues qué lamentable, porque es algo muy efímero, es algo que dura un ratito”, concluyó.

La legisladora insistió en que continuará trabajando desde el Senado y adelantó que retomará iniciativas que actualmente mantiene pendientes. “Desde mi trinchera, desde el Senado, vamos a seguir trabajando duro”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Redes sociales
Senadores

Localizaciones


Coahuila

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Los hoteles de Saltillo no han reflejado en reservaciones la afluencia de turistas que se tenían considerados.

Saltillo: arranca Mundial con ocupación hotelera 50% debajo de lo esperado
El comunicado recuerda las restricciones vigentes respecto a eventos no autorizados y consumo de alcohol dentro del campus.

Saltillo: Advierte la Universidad Agraria Antonio Narro sobre sanciones por conductas que alteren la vida universitaria
El FutFest ofrecerá transmisiones de partidos, áreas de comida, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.

¿Cómo llegar al FutFest Saltillo 2026? Estacionamientos, rutas y accesos
Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz

Irán cierra el estrecho de Ormuz nuevamente; ¿qué pasó con las negociaciones de Estados Unidos?
Pete Hegseth amenaza con atacar a Irán

¿Se reanuda la guerra de Irán y Estados Unidos en plenas negociaciones?