Cecilia Guadiana deja entrever desgaste político en Coahuila tras elección; ‘nunca te van a reconocer lo bueno que hagas’

A través de historias publicadas en Facebook e Instagram, dejó entrever una postura de centrar su actividad política en el trabajo legislativo en el Senado. “Voy a estar en el Senado de la República hasta el 2030” , expresó.

La senadora de Morena por Coahuila , Cecilia Guadiana, compartió una serie de reflexiones en redes sociales tras la jornada electoral, donde habló sobre el desgaste político, las críticas recibidas en redes sociales y el papel que, aseguró, realmente le corresponde como legisladora.

Las declaraciones llamaron la atención debido a que Cecilia Guadiana ha sido considerada en distintos momentos como uno de los perfiles de Morena rumbo a futuros procesos electorales en Coahuila.

Durante los videos, la senadora también expresó frustración por la manera en que se percibe el trabajo político. “Como político o política nunca te van a reconocer lo bueno que hagas, nunca, y menos en un estado donde los medios los controlan”, dijo.

Asimismo, señaló que muchas actividades que realizan los legisladores realmente no forman parte de sus funciones. “Y como otra reflexión, a un legislador, a un senador, no le corresponde andar tapando baches, no le corresponde brindar salud gratuita, no me corresponde hacer posadas”.

Guadiana también habló sobre los resultados electorales y aseguró respetar la decisión de los votantes. “Creo firmemente en la democracia y la gente salió a votar por ellos, y más allá de si vendieron o no su voto, votaron por ellos”.

Además, añadió: “Yo respeto los resultados y me llevo estas reflexiones”.

Las declaraciones ocurren además en un contexto de tensiones internas dentro de Morena en Coahuila, luego de recientes señalamientos de Alberto Hurtado, quien acusó abandono por parte de Morena nacional hacia candidatos del estado.

En otra parte del mensaje, la senadora agradeció a quienes votaron por Morena “de una manera valiente, por convicción que no se vendió”, aunque también lanzó críticas hacia quienes habrían aceptado apoyos a cambio del voto.

“Espero que haya sido por convicción y, si no fue así, pues qué lamentable, porque es algo muy efímero, es algo que dura un ratito”, concluyó.

La legisladora insistió en que continuará trabajando desde el Senado y adelantó que retomará iniciativas que actualmente mantiene pendientes. “Desde mi trinchera, desde el Senado, vamos a seguir trabajando duro”.