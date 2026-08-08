Noche de fiesta termina en aparatosa volcadura al norte de Saltillo

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    Noche de fiesta termina en aparatosa volcadura al norte de Saltillo
    La unidad terminó con severos daños materiales, principalmente en la parte frontal. MARTÍN ROJAS

Seis jóvenes viajaban en una Ford Explorer cuando el conductor perdió el control de la unidad; él fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS

Lo que comenzó como una noche de diversión entre amigos terminó en momentos de terror luego de que un joven, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdiera el control de la camioneta que conducía y protagonizara una aparatosa volcadura durante la madrugada de este sábado al norte de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, cuando seis jóvenes, entre ellos cuatro mujeres, viajaban a bordo de una camioneta Ford Explorer sobre el bulevar Galerías con dirección al oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adulto-mayor-pierde-el-control-y-termina-contra-puente-en-saltillo-OH22708897

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo se dirigía a otra reunión cuando el exceso de velocidad y la imprudencia al volante derivaron en el accidente.

Al llegar a la incorporación hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza, el conductor no logró reducir la velocidad ni maniobrar adecuadamente para tomar la lateral. La camioneta continuó su trayectoria de frente, brincó el cordón cuneta y terminó impactándose contra el muro de contención ubicado a un costado de la vialidad.

$!Paramédicos trasladaron al joven a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención especializada.
Paramédicos trasladaron al joven a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención especializada. MARTÍN ROJAS

La fuerza del impacto provocó que la unidad terminara volcada y con severos daños materiales, principalmente en la parte frontal. Los ocupantes vivieron momentos de angustia mientras intentaban salir del vehículo siniestrado.

Elementos de la Policía Municipal que circulaban por el sector se percataron del percance y de inmediato auxiliaron a los jóvenes. Los agentes los ayudaron a abandonar la unidad y los trasladaron a una zona segura mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar con dos ambulancias para valorar a los seis ocupantes. Cinco de ellos resultaron únicamente con golpes menores y crisis nerviosa.

$!Elementos de emergencia atendieron a los jóvenes tras ayudarlos a salir de la camioneta.
Elementos de emergencia atendieron a los jóvenes tras ayudarlos a salir de la camioneta. MARTÍN ROJAS

El conductor presentó lesiones de consideración, principalmente en el rostro, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente. Debido a las condiciones en que presuntamente se encontraba el conductor y a los daños ocasionados, el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.

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