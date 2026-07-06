Nombrará Diócesis de Saltillo dos nuevos diáconos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Nombrará Diócesis de Saltillo dos nuevos diáconos
    Axel Jaret Hernández Torres y Luis Manuel Galindo Hernández recibirán la ordenación diaconal en una ceremonia que se celebrará en la Catedral de Santiago Apóstol. CORTESÍA

La comunidad católica está invitada a acompañar con oración y presencia esta celebración de fe en la Catedral de Santiago Apóstol

El Seminario de Saltillo y la Diócesis de Saltillo convocaron a la comunidad católica a participar en la ceremonia de ordenación diaconal de los seminaristas Axel Jaret Hernández Torres y Luis Manuel Galindo Hernández, quienes darán un paso decisivo en su camino de servicio a la Iglesia.

La celebración litúrgica se llevará a cabo el viernes 21 de agosto de 2026, a las 19:00 horas, en la Catedral de Santiago Apóstol, donde familiares, amigos y fieles podrán acompañar a los futuros diáconos con su oración y presencia.

La ordenación diaconal representa una de las etapas fundamentales en la formación sacerdotal, al configurar a los candidatos con Cristo Siervo y encomendarlos al ministerio del servicio, la proclamación del Evangelio y la atención pastoral del pueblo de Dios.

Como parte de la invitación, el Seminario de Saltillo recordó las palabras del Evangelio según San Mateo: ”El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos” (Mt 20, 28), pasaje que inspira el compromiso de quienes responden al llamado vocacional.

Con esta celebración, la Diócesis de Saltillo agradece el surgimiento de nuevas vocaciones y reafirma su compromiso con la formación de ministros que fortalezcan la vida pastoral de la Iglesia.

DIFERENCIA DE UN SACERDOTE Y UN DIÁCONO

La diferencia principal radica en sus funciones litúrgicas y sacramentales. Un sacerdote (o presbítero) es el único que puede consagrar la Eucaristía, perdonar los pecados (confesión) y administrar la Unción de los Enfermos. El diácono es un ministro ordenado para el servicio, pero no tiene estas potestades

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Sacerdotes
Catedral de Saltillo

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena

El programa incluye transmisiones en vivo y misas televisadas a través de distintas plataformas digitales y canales locales, con el objetivo de ampliar la difusión de las celebraciones religiosas.

Saltillo: con devoción y cultura presentan el programa para el Novenario y el Santo Cristo Fest 2026
Policía Municipal acudió al lugar para acordonar el área.

Motociclista muere tras accidente vial en el bulevar Los Pastores, en Saltillo
Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero

Saraperos cae 14-4 ante Algodoneros y pierde la serie en el Francisco I. Madero
Residentes locales permanecen cerca de un cráter y de automóviles dañados por un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania deja al menos 22 personas muertas
Una escena dramática de los esfuerzos de rescate en el caos que siguió al terremoto masivo en Haití en 2010.

De Haití a Venezuela: el cambio de la ayuda internacional de EU