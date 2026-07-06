Nombrará Diócesis de Saltillo dos nuevos diáconos

El Seminario de Saltillo y la Diócesis de Saltillo convocaron a la comunidad católica a participar en la ceremonia de ordenación diaconal de los seminaristas Axel Jaret Hernández Torres y Luis Manuel Galindo Hernández, quienes darán un paso decisivo en su camino de servicio a la Iglesia.

La celebración litúrgica se llevará a cabo el viernes 21 de agosto de 2026, a las 19:00 horas, en la Catedral de Santiago Apóstol, donde familiares, amigos y fieles podrán acompañar a los futuros diáconos con su oración y presencia.

La ordenación diaconal representa una de las etapas fundamentales en la formación sacerdotal, al configurar a los candidatos con Cristo Siervo y encomendarlos al ministerio del servicio, la proclamación del Evangelio y la atención pastoral del pueblo de Dios.

Como parte de la invitación, el Seminario de Saltillo recordó las palabras del Evangelio según San Mateo: ”El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por muchos” (Mt 20, 28), pasaje que inspira el compromiso de quienes responden al llamado vocacional.

Con esta celebración, la Diócesis de Saltillo agradece el surgimiento de nuevas vocaciones y reafirma su compromiso con la formación de ministros que fortalezcan la vida pastoral de la Iglesia.

DIFERENCIA DE UN SACERDOTE Y UN DIÁCONO

La diferencia principal radica en sus funciones litúrgicas y sacramentales. Un sacerdote (o presbítero) es el único que puede consagrar la Eucaristía, perdonar los pecados (confesión) y administrar la Unción de los Enfermos. El diácono es un ministro ordenado para el servicio, pero no tiene estas potestades