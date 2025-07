Vocaciones sacerdotales en auge; reportan récord de aspirantes en preseminario diocesano en Saltillo

La Diócesis de Saltillo celebra un hito significativo en su proceso de formación sacerdotal. El obispo Hilario González García ha revelado que el reciente preseminario diocesano, un evento anual para jóvenes interesados en la vida sacerdotal, ha arrojado cifras récord. De los 89 muchachos participantes, 33 han sido aceptados para iniciar su proceso vocacional, marcando el número más alto de aceptaciones en los últimos cinco años.

“La semana pasada fuimos muy agradecidos con Dios y con las comunidades por su oración y con los chavos por su respuesta”, expresó el obispo González García. Destacó el aumento en la participación, pasando de 80 jóvenes el año pasado a 89 en esta edición, que incluyó desde adolescentes de 14 y 15 años hasta jóvenes profesionistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Milagro en Saltillo? Un paso hacia la canonización de Jesús María Echavarría Aguirre

De los 33 aceptados, 22 ingresarán en agosto a las etapas de preparatoria o al curso propedéutico, este último destinado a aquellos que ya cuentan con estudios de preparatoria o superiores. Los 11 restantes formarán parte del programa “Seminario en Familia” (SEMFA), una modalidad para quienes aún están terminando sus estudios de secundaria, preparatoria o carrera universitaria. “Ojalá no se nos rajen ahorita en las vacaciones”, comentó el obispo con buen humor, refiriéndose al inicio de esta nueva etapa para los jóvenes.

A pesar de la alegría por el incremento de vocaciones, el obispo también habló sobre el índice de permanencia. “Generalmente, el índice de permanencia para una formación de 10 años es de un 20 a 25 % más o menos”, explicó. Subrayó que los jóvenes que ingresan con una edad más avanzada o ya con una profesión suelen ser más estables en su perseverancia, mientras que aquellos que inician desde secundaria o preparatoria pueden presentar un poco menos de constancia. No obstante, se mostró muy optimista con la calidad humana de los recién aceptados: “Todos son muy buenos. La verdad, este es un chavo muy entusiasta, bromista y muy piadoso también”.

El obispo aprovechó para extender una invitación a aquellos jóvenes que no pudieron asistir al preseminario, animándolos a iniciar un proceso de acompañamiento vocacional con el padre Daniel y su equipo. “Están dispuestos a recibir a los que quieran iniciar un proceso de acompañamiento vocacional para discernir su vocación”, afirmó.

Además de los nuevos ingresos, la diócesis se prepara para importantes ordenaciones: el 9 de agosto se ordenarán dos diáconos y el 16 de agosto, dos presbíteros, ambos eventos a las 11:00 a. m. en la catedral.

Finalmente, el obispo González García ofreció un mensaje de aliento a quienes, tras discernir su vocación, descubren que el sacerdocio no es su camino. Recordó que “la vocación primera que tenemos todos los cristianos es a la santidad”. Instó a cada persona a descubrir su verdadera vocación, sea como solteros, casados, religiosos o misioneros, citando el Evangelio de Marta y María como ejemplo de equilibrio entre el servicio y la contemplación. “El hecho de que alguien haya puesto los medios para ser sacerdote y no lo sea no significa un fracaso, significa que falta encontrar su verdadera vocación”, concluyó el obispo, instando a los jóvenes a no postergar la búsqueda de su llamado particular.