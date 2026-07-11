Olores fétidos alertan sobre joven sin vida en Saltillo; investigan aparente suicidio

Fueron los fuertes olores fétidos que provenían de un cuarto de una vivienda ubicada sobre la calle Juan Antonio de la Fuente, antes del cruce con Mariano Abasolo, en la Zona Centro de Saltillo, los que alertaron a los habitantes del lugar, quienes solicitaron la presencia de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar el reporte. Al ingresar al inmueble localizaron a un joven sin vida en el interior de la habitación. Posteriormente arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el joven fue localizado suspendido de una cuerda atada a una puerta. La zona fue acordonada y permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las investigaciones. Vecinos señalaron que el hombre presuntamente no contaba con familiares y que se dedicaba a realizar malabares en cruceros de la ciudad para obtener ingresos. También mencionaron que podría tratarse de un joven originario de San Luis Potosí que cuenta con una ficha de búsqueda.

No obstante, serán las diligencias de la Fiscalía las que permitan establecer su identidad, ya que entre sus pertenencias no fueron localizadas identificaciones. Las autoridades buscarán ubicar a sus familiares en caso de confirmarse esa versión. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa del fallecimiento, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones.