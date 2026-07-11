Localizan cuerpo al interior de un camión abandonado en la carretera Saltillo-Torreón

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este sábado al interior de la caja de un camión abandonado, ubicado frente a las instalaciones del relleno sanitario, sobre la carretera Saltillo-Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del sector descubrieron a la víctima, que aparentemente se encontraba suspendida, por lo que dieron aviso al sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades.