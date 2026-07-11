Localizan cuerpo al interior de un camión abandonado en la carretera Saltillo-Torreón
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La víctima fue encontrada al interior de la caja de un camión abandonado frente al relleno sanitario; la Fiscalía de Coahuila ya investiga el caso
El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este sábado al interior de la caja de un camión abandonado, ubicado frente a las instalaciones del relleno sanitario, sobre la carretera Saltillo-Torreón.
De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del sector descubrieron a la víctima, que aparentemente se encontraba suspendida, por lo que dieron aviso al sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para confirmar el reporte, asegurar el perímetro y resguardar la escena, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado.
Minutos después, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido y recabar información que permita determinar las circunstancias del fallecimiento.
Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.
Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa de la muerte y confirmar la identidad de la persona.