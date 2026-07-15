Once lesionados deja el desplome de las gradas de un circo, en Arteaga

Según declaraciones del propietario del circo, Said Estrella, originario de Monterrey, Nuevo León, las bandas que sujetaban las gradas no estaban correctamente aseguradas, por lo que se reventaron y provocaron el desplome de la estructura.

De acuerdo con los primeros reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga, Coahuila, el accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas.

Once personas lesionadas, en su mayoría menores de edad, fue el saldo del desplome de unas gradas ocurrido durante una función del Circo Estrella, instalado en el exterior de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, en el ejido San Antonio de las Alazanas.

Como resultado del accidente, 11 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas en código verde, en un primer momento, a los consultorios municipales de San Antonio de las Alazanas para recibir atención médica.

Entre los heridos hay adultos y menores de edad. Dos de ellos solicitaron ser trasladados a una clínica privada de Saltillo, mientras que el resto fue llevado al Hospital General.

Tras el incidente, elementos de Seguridad Pública resguardaron el sitio, mientras personal de Protección Civil Municipal acudió para realizar la inspección correspondiente.

El director de la dependencia, Leonel Martínez Mata, y el subdirector, Sergio Cárdenas Amador, determinaron la clausura de la empresa circense al señalar que no contaba con las medidas de seguridad necesarias para operar.

Las autoridades informaron que continuarán con las diligencias para determinar las responsabilidades derivadas de este accidente. Asimismo, de manera extraoficial se dio a conocer que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguró al propietario del circo.

Por estos hechos, se abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas.