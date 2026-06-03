Oración y esperanza: convocan a fieles de Saltillo a pedir por la beatificación del tercer Obispo de Saltillo, Jesús María Echavarría

La convocatoria contempla un espacio de oración comunitaria de 04:00 a 05:30 de la tarde, con el propósito de fortalecer la devoción hacia quien es considerado una de las figuras más destacadas del Episcopado Mexicano y cuyo proceso hacia los altares continúa avanzando dentro de la Iglesia.

La Iglesia Católica de Saltillo invita a los fieles a participar este viernes 5 de junio en una jornada especial de oración en la Cripta de la Catedral de Santiago, donde se elevarán plegarias por la pronta beatificación del venerable Jesús María Echavarría y por las diversas intenciones encomendadas a su intercesión.

EL 24 de mayo de 2025, el obispo Hilario González, mencionó que el presunto milagro que se estaba tomando en cuenta para la beatificación, no procedió.

Los organizadores señalaron que la invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a quienes desean unirse en una petición común para que la causa de beatificación del venerable Jesús María Echavarría siga dando frutos y pueda concretarse en el futuro cercano.

Asimismo, durante el encuentro se presentarán las intenciones particulares que los asistentes deseen encomendar, confiando en la intercesión de quien dedicó su vida al servicio pastoral, la educación y la evangelización.

La jornada busca convertirse en un momento de fe, reflexión y unidad para la comunidad católica de Saltillo, que mantiene viva la memoria y legado espiritual de Jesús María Echavarría.

Monseñor Jesús María Echavarría y Aguirre, tercer obispo de Saltillo y actualmente siervo de Dios, nació en Bacubirito, Sinaloa, el 6 de junio de 1858. Fue ordenado sacerdote en 1886 y se distinguió por el estricto cumplimiento del deber como sacerdote en el servicio de los fieles, desempeñando diversos ministerios en su Diócesis.

El 12 de febrero de 1905 fue consagrado obispo en la Catedral de Aguascalientes. Al llegar a la Diócesis de Saltillo, una de sus preocupaciones fue restaurar el seminario diocesano y, en ese mismo año, el 1 de octubre, fue inaugurado el edificio que actualmente es el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

Murió el 5 de abril de 1954, después de 49 años de estar dirigiendo la Diócesis. La gente sencilla y los necesitados le llamaban ‘padre de los pobres’”.