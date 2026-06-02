Celebrará Diócesis de Saltillo 135 años con misas, conferencias y actividades culturales

La Diócesis de Saltillo celebrará durante junio el 135 aniversario de su fundación con un programa de actividades religiosas, culturales e históricas que incluirá misas de acción de gracias, conferencias, conciertos, un panel sobre la historia de la Iglesia local y una jornada de oración en todas las parroquias de la jurisdicción. Durante una rueda de prensa encabezada por el obispo de Saltillo, Hilario González García, autoridades eclesiásticas señalaron que la conmemoración busca agradecer el camino recorrido por la Iglesia Diocesana desde su fundación el 23 de junio de 1891 por el papa León XIII mediante la bula Illud in Primis, además de fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades católicas.

“Estamos encaminados a celebrar festivamente el aniversario de la diócesis. Es una gran oportunidad para agradecer a Dios el camino recorrido por esta Iglesia particular, renovar la identidad eclesial y fortalecer el compromiso pastoral de las comunidades parroquiales”, expresó el vicario general, Manuel Pachicano Yaca. De acuerdo con la Diócesis, la celebración se desarrollará bajo el lema “Somos Iglesia y caminamos juntos”, con el propósito de reforzar la vivencia de la sinodalidad y recordar la trayectoria pastoral de una institución que ha acompañado a generaciones de fieles en la región sureste de Coahuila y otras zonas del estado. MONCLOVA Y SALTILLO SERÁN SEDES DE LOS FESTEJOS Las actividades principales iniciarán el 22 de junio en la parroquia Santiago Apóstol de Monclova. A las 16:30 horas se ofrecerá la conferencia “El Triunfo de Cristo Rey”, impartida por el presbítero Antonio Trujillo Pérez. Más tarde, a las 19:00 horas, se celebrará una misa de acción de gracias y posteriormente se realizará un brindis acompañado de un concierto conmemorativo. El 23 de junio, fecha en que se conmemora oficialmente la creación de la diócesis, las celebraciones se trasladarán a la Catedral de Santiago, en Saltillo. El programa contempla una eucaristía de acción de gracias al mediodía, seguida de un brindis en la Casa Pastoral Catedral. Por la noche se llevará a cabo el panel “135 años: cronología de nuestra Iglesia Diocesana, camino y esperanza”, espacio en el que se abordarán algunos de los momentos más importantes de su historia. Asimismo, el 25 de junio se realizará un concierto conmemorativo con la participación de la Orquesta Filarmónica o una presentación vocal especial.

HABRÁ JORNADA DE ORACIÓN EN TODAS LAS PARROQUIAS Como parte de la preparación para el aniversario, del 14 al 22 de junio se desarrollará una Jornada Diocesana de Oración en todas las parroquias y rectorías. Según explicó la diócesis, la intención es que las comunidades se unan espiritualmente por la misión evangelizadora, las vocaciones sacerdotales y religiosas, las familias y las distintas necesidades sociales presentes en la región. “Queremos aprovechar también esta celebración y este ambiente festivo para fortalecer la identidad parroquial, que cada parroquia recuerde y celebre los años que lleva como parroquia”, indicó Pachicano. REFLEXIONARÁN SOBRE LA HISTORIA Durante la presentación, el obispo Hilario González García señaló que el aniversario representa una oportunidad para hacer memoria de la historia de la diócesis y mirar hacia el futuro. “Vemos conveniente que también la diócesis haga un recuento de su historia, ver el paso de Dios en nuestra vida, ver el futuro con esperanza y vivir el presente con amor”, expresó.

Además, algunas actividades estarán vinculadas con la conmemoración nacional del centenario de la resistencia cristera, tema que actualmente promueve la Conferencia del Episcopado Mexicano mediante conferencias y espacios de reflexión. La Diócesis de Saltillo recordó que, a lo largo de sus 135 años, ha sido encabezada por siete obispos y convocó a sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral y fieles a participar en las actividades programadas durante junio como una expresión de comunión, esperanza y compromiso con la sociedad.

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