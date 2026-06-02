Resguardarán vehículos oficiales y suspenderán Ruta Recreativa por elecciones en Saltillo este próximo domingo

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    Resguardarán vehículos oficiales y suspenderán Ruta Recreativa por elecciones en Saltillo este próximo domingo
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará elementos policiales para mantener el orden durante la jornada electoral del próximo domingo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal implementará operativos especiales de seguridad, resguardo de vehículos oficiales y Ley Seca durante la jornada electoral del 7 de junio

Saltillo se prepara para vivir una jornada electoral bajo un esquema especial de vigilancia y cumplimiento de las disposiciones legales. El alcalde Javier Díaz González instruyó a las distintas áreas de la administración municipal a reforzar las medidas de seguridad y garantizar el respeto absoluto a la normativa electoral durante el proceso de votación de este fin de semana.

Como parte de estas acciones, el Gobierno Municipal informó que las oficinas municipales permanecerán cerradas y que los vehículos oficiales serán resguardados a partir del viernes 5 de junio, con el propósito de evitar cualquier uso indebido de recursos públicos durante el periodo electoral.

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Además, la administración local mantendrá operativos de supervisión para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca, la cual estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio y concluirá a las 24:00 horas del domingo 7.

$!Javier Díaz ordenó vigilancia especial para garantizar elecciones en paz en Saltillo
Javier Díaz ordenó vigilancia especial para garantizar elecciones en paz en Saltillo CORTESÍA

El alcalde destacó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará un operativo especial en distintos puntos de la ciudad para mantener el orden y brindar apoyo a la población durante la jornada.

“Estarán las y los elementos policiales para que el proceso electoral pueda transcurrir sin contratiempos y, sobre todo, brindando paz y tranquilidad a las familias saltillenses”, refirió.

Díaz González reiteró que su administración colaborará con las autoridades electorales y de seguridad para garantizar condiciones de tranquilidad y legalidad durante el proceso democrático.

En paralelo, el Gobierno Municipal anunció la suspensión de la Ruta Recreativa correspondiente al domingo 7 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad vehicular y permitir un mejor flujo de personas durante las elecciones.

La Dirección de Salud Pública Municipal precisó que esta actividad retomará operaciones el próximo domingo 14 de junio, en su horario habitual de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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