Organilleros: un oficio en peligro de extinción en la CDMX que busca expandirse en Saltillo

Durante media hora, las melodías de “Las Mañanitas”, “Golpe Traidor” y “Amor Eterno” llenaron el ambiente.

“El organillo tiene ocho canciones, pero no me acuerdo de cómo se llaman las otras. Ya están programadas”, explica Don Galdino con pausas, y pide disculpas porque su dominio del español es limitado.

Originario de Oaxaca, lleva apenas un mes en este oficio que aprendió de su hermano, quien fue el primero en migrar a la Ciudad de México para trabajar como organillero.

Según cuenta, el organillo le fue regalado por su hermano. “No sé cuánto cuesta, pero me dijeron que es de Alemania”. Y no está equivocado: los organillos tienen su origen en el siglo XIX, cuando inmigrantes alemanes trajeron este instrumento a México.