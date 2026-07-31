Parque Norte: cuando el crecimiento de Saltillo también se traduce en calidad de vida

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    Parque Norte: cuando el crecimiento de Saltillo también se traduce en calidad de vida
    FOTOS: CORTESÍA

El arranque de la construcción de Parque Norte marca un nuevo capítulo para Saltillo. Más allá de la maquinaria, los planos y la infraestructura, el proyecto refleja algo que los saltillenses han visto consolidarse durante los últimos años: una ciudad que sigue creciendo y que comienza a hacerlo con una visión más integral

Cada nueva inversión representa mucho más que edificios o espacios comerciales. También significa confianza en el potencial de la ciudad, generación de empleos, nuevas oportunidades para las empresas locales y mejores opciones para quienes han elegido a Saltillo como el lugar para formar una familia o desarrollar un proyecto de vida.

En una ciudad que ha experimentado un importante crecimiento industrial y poblacional, la planeación urbana se vuelve cada vez más relevante. La llegada de proyectos de usos mixtos responde a una necesidad que comparten miles de ciudadanos: contar con espacios donde sea posible vivir, trabajar, acceder a servicios y disfrutar de áreas de convivencia sin recorrer largas distancias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arranca-construccion-de-parque-norte-proyectan-sera-un-nuevo-polo-urbano-FN22490151

Este tipo de desarrollos también envían un mensaje hacia el exterior. Hablan de una ciudad que continúa siendo atractiva para la inversión, que apuesta por el desarrollo ordenado y que busca responder a las nuevas dinámicas de quienes hoy privilegian la cercanía, la movilidad y una mejor calidad de vida.

Para muchas familias saltillenses, el crecimiento de la ciudad ha significado ver surgir nuevos sectores, universidades, hospitales, comercios y espacios que hace apenas algunos años parecían lejanos. Hoy, ese crecimiento continúa, pero con una conversación distinta: no se trata únicamente de expandirse, sino de construir comunidades más funcionales y mejor conectadas.

$!Alberto Mohamar
Alberto Mohamar

Parque Norte llega en un momento en el que Saltillo vive una transformación importante. La ciudad se consolida como uno de los principales motores económicos del norte del país y, al mismo tiempo, enfrenta el reto de mantener la calidad de vida que históricamente la ha distinguido.

El verdadero valor de proyectos como este no se medirá únicamente cuando concluyan las obras. Se reflejará en el impacto cotidiano que puedan generar para miles de personas: en los empleos que impulsen, en los servicios que acerquen a las familias, en los nuevos espacios de encuentro y en la confianza que sigan despertando para futuras inversiones.

Porque el crecimiento de una ciudad no solo se observa en su horizonte. También se percibe en las oportunidades que ofrece a quienes la llaman hogar.

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