$!Saltillo: Arranca construcción de Parque Norte; proyectan será un nuevo polo urbano

Grupo DAVISA presentó el Master Plan de Parque Norte, un desarrollo de uso mixto que busca consolidarse como un nuevo polo de crecimiento urbano en el norte de Saltillo, con un modelo que integrará vivienda, oficinas, comercio, servicios médicos, hotelería, gastronomía y espacios públicos en un solo complejo. El proyecto, ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, ocupará una superficie superior a las 17 hectáreas y será desarrollado por etapas bajo un plan maestro que busca garantizar un crecimiento ordenado y una visión de largo plazo.

Durante la presentación, el director general de Grupo DAVISA, Alberto Mohamar, señaló que Parque Norte representa la evolución de la experiencia obtenida con Parque Centro y pretende convertirse en un referente para el desarrollo urbano de la ciudad.

”Parque Norte representa uno de esos momentos que marcan la evolución de una ciudad. No solamente por la dimensión del proyecto, sino porque recoge la experiencia acumulada en Parque Centro y la convierte en un modelo de desarrollo para Saltillo”, expresó. De acuerdo con la empresa, el Master Plan establece la distribución e integración de vivienda, salud, comercio, gastronomía, hotelería, oficinas, servicios financieros, movilidad y espacios públicos para que cada etapa del proyecto responda a una estrategia integral de desarrollo.

La primera fase contempla la construcción de un edificio de oficinas, un supermercado, restaurantes de franquicia, un hospital, un complejo de Senior Living con departamentos dirigidos a adultos mayores independientes, además de un Wellness Center enfocado en salud y bienestar. También se edificará una torre de departamentos ejecutivos para personas que buscan vivir cerca de su lugar de trabajo. En etapas posteriores se desarrollará un fraccionamiento privado con edificios de departamentos familiares, rodeados de jardines, áreas verdes y amenidades, ampliando la oferta habitacional para distintos perfiles de residentes.

El proyecto está inspirado en el concepto internacional de la “ciudad de los cinco minutos”, que plantea concentrar vivienda, empleo, servicios de salud, comercio y espacios de recreación a corta distancia para reducir los tiempos de traslado y favorecer una movilidad más eficiente. Grupo DAVISA destacó que uno de los ejes del desarrollo será la creación de espacios públicos, jardines y áreas verdes como elementos centrales del proyecto, además de un crecimiento gradual que iniciará con edificaciones de mediana altura y permitirá incorporar nuevas etapas conforme avance el desarrollo, sin perder la coherencia urbana.