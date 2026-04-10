Piden donadores de sangre para heridos de GM tras choque contra tren en Saltillo

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Piden donadores de sangre para heridos de GM tras choque contra tren en Saltillo
    Solicitan donadores de sangre para trabajadores hospitalizados tras el accidente ferroviario. MARTÍN ROJAS

Familiares solicitan apoyo para trabajadores hospitalizados; requieren principalmente tipo O+ ante las transfusiones

Familiares de los trabajadores lesionados en el choque entre un tren y una de las rutas de personal de GM en Saltillo, lanzaron un llamado urgente para conseguir donadores de sangre, ante la condición de algunos pacientes que permanecen hospitalizados.

De acuerdo con la información difundida, se requieren donadores, principalmente de tipo O positivo, debido a que varios de los heridos están recibiendo transfusiones constantes como parte de su tratamiento.

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El apoyo comienza a recibirse a partir de las 7:00 de la mañana en el banco de sangre del hospital Muguerza, donde se canaliza la atención a los pacientes.

El llamado surge tras el siniestro ocurrido la madrugada del jueves, cuando un tren impactó contra la unidad de transporte de personal en un cruce ferroviario al norte de Saltillo, dejando una persona fallecida y al menos 15 lesionados, varios de ellos en estado delicado.

Hasta el momento, se ha comentado que el conductor de la unidad se desvaneció momentos antes del percance, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y derivó en el traslado de los heridos a distintos hospitales de la ciudad.

$!A través de diferentes cuentas en redes sociales, los familiares y amigos de las personas afectadas han difundido los requisitos para ser donante.
A través de diferentes cuentas en redes sociales, los familiares y amigos de las personas afectadas han difundido los requisitos para ser donante. REDES SOCIALES

Desde entonces, familiares y compañeros han solicitado apoyo, al señalar que el consumo de unidades de sangre ha sido elevado en los últimos días debido a la gravedad de las lesiones.

En redes sociales, el llamado ha sido replicado por personas cercanas a las víctimas, quienes piden a la ciudadanía acudir a donar y contribuir a la recuperación de los pacientes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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