Invade carriles auto fantasma y provoca carambola en el Libramiento Norponiente

Al menos cuatro tráileres resultaron con daños luego de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada del viernes en el Libramiento Norponiente, presuntamente provocado por un vehículo fantasma.

El percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando automovilistas reportaron a un camión de plataforma que circulaba de forma irregular, invadiendo ambos carriles de la vialidad.