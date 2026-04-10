Invade carriles auto fantasma y provoca carambola en el Libramiento Norponiente
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Las maniobras para retirar las unidades afectadas provocaron afectaciones a la circulación durante varias horas
Al menos cuatro tráileres resultaron con daños luego de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada del viernes en el Libramiento Norponiente, presuntamente provocado por un vehículo fantasma.
El percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando automovilistas reportaron a un camión de plataforma que circulaba de forma irregular, invadiendo ambos carriles de la vialidad.
Al llegar al kilómetro 40, a la altura de la colonia Analco, en Ramos Arizpe, dicha unidad se atravesó de manera repentina al paso de un tráiler de la empresa Fortran que se desplazaba hacia el norte. Para evitar el impacto, el operador disminuyó la velocidad e intentó orillarse, pero fue alcanzado por otro tractocamión de la empresa Sinolines, lo que provocó que ambos terminaran fuera de la carpeta asfáltica.
Metros más adelante, el mismo vehículo continuó invadiendo carriles, ocasionando que otro tráiler color azul saliera del camino y se estrellara contra un talud, quedando inmovilizado. Posteriormente, la unidad señalada como responsable impactó el costado derecho de otro remolque y finalmente huyó del lugar para evadir responsabilidades.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y cerraron parcialmente la circulación en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades dañadas. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe también se presentaron para valorar a los involucrados, quienes no requirieron traslado hospitalario.