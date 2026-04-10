Invade carriles auto fantasma y provoca carambola en el Libramiento Norponiente

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 abril 2026
    Invade carriles auto fantasma y provoca carambola en el Libramiento Norponiente
    La carambola se registró a la altura del kilómetro 40, en Ramos Arizpe, donde varias unidades de carga pesada se vieron involucradas tras la irrupción de un presunto vehículo fantasma. MARTÍN ROJAS

Las maniobras para retirar las unidades afectadas provocaron afectaciones a la circulación durante varias horas

Al menos cuatro tráileres resultaron con daños luego de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada del viernes en el Libramiento Norponiente, presuntamente provocado por un vehículo fantasma.

El percance ocurrió alrededor de la 01:00 horas, cuando automovilistas reportaron a un camión de plataforma que circulaba de forma irregular, invadiendo ambos carriles de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/traileros-sufren-aparatoso-choque-frontal-en-arteaga-BB19908944
$!Uno de los tractocamiones terminó fuera de la carpeta asfáltica después de que su conductor intentara evitar el impacto con la unidad que circulaba de forma irregular durante la madrugada.
Uno de los tractocamiones terminó fuera de la carpeta asfáltica después de que su conductor intentara evitar el impacto con la unidad que circulaba de forma irregular durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Al llegar al kilómetro 40, a la altura de la colonia Analco, en Ramos Arizpe, dicha unidad se atravesó de manera repentina al paso de un tráiler de la empresa Fortran que se desplazaba hacia el norte. Para evitar el impacto, el operador disminuyó la velocidad e intentó orillarse, pero fue alcanzado por otro tractocamión de la empresa Sinolines, lo que provocó que ambos terminaran fuera de la carpeta asfáltica.

$!A pesar de lo aparatoso del accidente, paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ninguno de los conductores requirió traslado hospitalario.
A pesar de lo aparatoso del accidente, paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ninguno de los conductores requirió traslado hospitalario. MARTÍN ROJAS

Metros más adelante, el mismo vehículo continuó invadiendo carriles, ocasionando que otro tráiler color azul saliera del camino y se estrellara contra un talud, quedando inmovilizado. Posteriormente, la unidad señalada como responsable impactó el costado derecho de otro remolque y finalmente huyó del lugar para evadir responsabilidades.

$!Elementos de la Guardia Nacional implementaron un cierre parcial de la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar los tráileres siniestrados.
Elementos de la Guardia Nacional implementaron un cierre parcial de la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar los tráileres siniestrados. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y cerraron parcialmente la circulación en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades dañadas. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe también se presentaron para valorar a los involucrados, quienes no requirieron traslado hospitalario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
Lo dice la ley

Lo dice la ley
true

Fracking, una fractura política en la 4T
true

POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest
Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo.

Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
Jugadores de Pokémon GO en Saltillo convocan a la ciudadanía a donar alimento y artículos de limpieza para apoyar a un refugio animal local.

Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo
La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia.

Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
La nueva ley busca formalizar la industria y atraer inversiones en un sector marcado por la minería ilegal y los desafíos ambientales.

Venezuela aprueba una nueva ley para abrir la minería a los inversionistas extranjeros