Pierde el control de su unidad y choca contra transporte de personal en Ramos Arizpe

La mañana de este lunes se registró un accidente entre un tráiler y un autobús de transporte de personal sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del entronque con la carretera Saltillo-Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas, cuando un camión perteneciente a la empresa Autotransportes DASA circulaba con dirección a la carretera Saltillo-Monterrey. Sin embargo, el operador comenzó a sentirse mal mientras conducía, situación que le hizo perder el control de la unidad.