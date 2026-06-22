Pierde el control de su unidad y choca contra transporte de personal en Ramos Arizpe
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La circulación permaneció parcialmente afectada en el libramiento Óscar Flores Tapia mientras autoridades coordinaban el retiro de las unidades involucradas
La mañana de este lunes se registró un accidente entre un tráiler y un autobús de transporte de personal sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del entronque con la carretera Saltillo-Monterrey.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas, cuando un camión perteneciente a la empresa Autotransportes DASA circulaba con dirección a la carretera Saltillo-Monterrey. Sin embargo, el operador comenzó a sentirse mal mientras conducía, situación que le hizo perder el control de la unidad.
Debido a ello, el tráiler chocó por alcance contra un autobús de personal de la línea DM Control que transitaba por el mismo carril. El impacto causó daños en ambas unidades y, por fortuna, ninguna persona resultó lesionada.
Tras el reporte, elementos de Tránsito Municipal acudieron para resguardar el área y dirigir el paso de los automovilistas, ya que uno de los carriles permaneció parcialmente bloqueado mientras se atendía el incidente.
Una vez realizadas las labores correspondientes, personal de la Policía Estatal coordinó el retiro de las unidades involucradas, con lo que la circulación fue restablecida y se iniciaron los procedimientos para determinar las responsabilidades del percance.