Pierde el control de su unidad y choca contra transporte de personal en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Pierde el control de su unidad y choca contra transporte de personal en Ramos Arizpe
    El percance se registró alrededor de las 06:30 horas en el entronque con la carretera Saltillo-Monterrey, donde ambas unidades resultaron con daños materiales, aunque afortunadamente ninguna persona requirió atención médica. ULISES MARTÍNEZ

La circulación permaneció parcialmente afectada en el libramiento Óscar Flores Tapia mientras autoridades coordinaban el retiro de las unidades involucradas

La mañana de este lunes se registró un accidente entre un tráiler y un autobús de transporte de personal sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del entronque con la carretera Saltillo-Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas, cuando un camión perteneciente a la empresa Autotransportes DASA circulaba con dirección a la carretera Saltillo-Monterrey. Sin embargo, el operador comenzó a sentirse mal mientras conducía, situación que le hizo perder el control de la unidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-operador-de-trailer-mientras-trabajaba-en-empresa-de-ramos-arizpe-JA21564973
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona y agilizar la circulación vehicular, debido a que uno de los carriles permaneció parcialmente obstruido durante las maniobras de atención al accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona y agilizar la circulación vehicular, debido a que uno de los carriles permaneció parcialmente obstruido durante las maniobras de atención al accidente. ULISES MARTÍNEZ

Debido a ello, el tráiler chocó por alcance contra un autobús de personal de la línea DM Control que transitaba por el mismo carril. El impacto causó daños en ambas unidades y, por fortuna, ninguna persona resultó lesionada.

Tras el reporte, elementos de Tránsito Municipal acudieron para resguardar el área y dirigir el paso de los automovilistas, ya que uno de los carriles permaneció parcialmente bloqueado mientras se atendía el incidente.

$!De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler perdió el control de la unidad tras comenzar a sentirse mal, lo que derivó en el impacto contra un autobús de personal que circulaba por el mismo carril.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler perdió el control de la unidad tras comenzar a sentirse mal, lo que derivó en el impacto contra un autobús de personal que circulaba por el mismo carril. ULISES MARTÍNEZ

Una vez realizadas las labores correspondientes, personal de la Policía Estatal coordinó el retiro de las unidades involucradas, con lo que la circulación fue restablecida y se iniciaron los procedimientos para determinar las responsabilidades del percance.

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